MambaSnake mouse gaming al minimo storico su Amazon: sensore da 42.000 DPI

Su Amazon è comparsa una promozione che riguarda il mouse da gaming MambaSnake, un modello wireless che in queste ore scende al suo minimo storico. Lo sconto attivo è del 42% e il prezzo finale d’acquisto si ferma a 38,48€, una cifra che rende la proposta piuttosto interessante per chi cerca una periferica reattiva senza spendere troppo. Si tratta di un prodotto che punta tutto su precisione e velocità di risposta, due aspetti che nel gaming fanno spesso la differenza.

Il cuore del dispositivo è il sensore PixArt 3950 MAX, che arriva fino a 42.000 DPI con una regolazione distribuita su 50 livelli. Tradotto in termini pratici significa poter calibrare la sensibilità del puntatore con grande libertà, passando da movimenti lenti e millimetrici a spostamenti rapidissimi a seconda del gioco o dell’attività del momento. Non è un dettaglio da poco, soprattutto per chi alterna sessioni di gioco competitive e lavoro quotidiano al computer.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Latenza ridotta, polling a 8K e tanta autonomia

Accanto al sensore lavora il chip Nordic 54L15, al quale viene attribuita una latenza dei pulsanti dichiarata di appena 0,163 ms. Un valore bassissimo, pensato per ridurre al minimo il tempo che passa tra la pressione del tasto e la risposta a schermo. La frequenza di polling raggiunge invece 8K sia con il cavo sia in modalità wireless, quindi il mouse comunica con il computer con la stessa rapidità indipendentemente dal tipo di collegamento scelto. In pratica chi decide di liberarsi del filo non deve accettare compromessi sulla reattività.

Anche la batteria da 800 mAh merita attenzione. L’autonomia dichiarata supera le 800 ore, un dato che promette di tenere lontano il caricatore per parecchio tempo. Il tutto sta dentro un corpo che pesa circa 59 grammi, quindi decisamente leggero. La forma ergonomica è studiata per mani medie e grandi e punta a offrire una presa comoda anche quando le partite si allungano più del previsto.

Connettività, driver e affidabilità nel tempo

Sul fronte della connettività MambaSnake offre tre strade: cablata, Bluetooth e wireless a 2,4 GHz. Una flessibilità che permette di usare lo stesso mouse su più dispositivi e in contesti diversi, senza dover rinunciare alle prestazioni quando serve davvero. Il passaggio da una modalità all’altra consente di scegliere di volta in volta tra la stabilità del filo, la comodità del Bluetooth e la reattività del ricevitore a 2,4 GHz.

Per la parte software è presente un driver cloud capace di riconoscere automaticamente i dispositivi collegati. In alternativa è possibile scaricare driver dedicati per intervenire sulle impostazioni in modo più approfondito e programmare macro personalizzate, una funzione che fa comodo sia nei giochi più complessi sia per chi usa il PC per lavorare e vuole automatizzare qualche operazione ripetitiva.

Completano il quadro i microinterruttori ottici, progettati per resistere a oltre 100 milioni di clic, e i piedini a doppio strato che favoriscono precisione e scorrevolezza sulla superficie. Con lo sconto del 42% il mouse da gaming MambaSnake è acquistabile su Amazon a 38,48€, il prezzo più basso mai registrato per questo modello.

Fonte: TecnoAndroid