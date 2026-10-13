OnePlus 16 ufficiale: batteria da 9.000 mAh e schermo a 185 Hz

OnePlus ha appena presentato in Cina il nuovo OnePlus 16, un flagship costruito attorno allo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 di Qualcomm che però non arriverà mai sugli scaffali europei. Si tratta infatti del primo top di gamma del marchio lanciato dopo l’uscita di scena dall’Europa, avvenuta pochi mesi fa. Il successore di OnePlus 15 conserva lo stesso aspetto e le stesse dimensioni in pianta, ma i passi avanti non si fermano al processore e coinvolgono anche schermo, fotocamere e autonomia.

Il chip, realizzato con processo produttivo a 2 nm, è pensato per reggere carichi di lavoro complessi, con un occhio di riguardo per l’intelligenza artificiale. Al suo fianco lavorano 12 o 16 GB di RAM e tagli di archiviazione da 256 GB, 512 GB oppure 1 TB in standard UFS 4.1. Per tenere a bada le temperature c’è un sistema di raffreddamento rivisto, con una camera di vapore più efficiente del 40%. OnePlus 16 integra poi chip dedicati alla rete, alla gestione del display e al tocco, una scelta che punta a rendere l’esperienza ancora più fluida e reattiva.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Batteria più capiente e uno schermo che spinge sulla luminosità

Credits: TecnoAndroid

Rispetto al predecessore diretto il nuovo modello è più spesso di 0,4 mm e pesa qualche grammo in più, con misure di 161,4 x 76,7 x 8,5 mm e un peso di 217 o 220 grammi a seconda della versione. Il motivo sta tutto nella batteria da 9.000 mAh al silicio carbonio, ben 1.700 mAh più generosa di prima, che supporta la ricarica cablata a 100 W e quella wireless a 50 W.

Credits: TecnoAndroid

Grande protagonista è il display LTPO OLED da 6,78 pollici con risoluzione di 1.272 x 2.772 pixel. La frequenza di aggiornamento adattiva va da 1 a 165 Hz e con i giochi supportati può salire fino a 185 Hz. Grazie al materiale luminescente X4 di BOE il pannello tocca i 2.000 nit di picco globale, con una luminosità tipica di 1.000 nit, e scende fino a 1 nit quando serve. Non manca il PWM dimming a 3.840 Hz, pensato per affaticare meno la vista. Le cornici sono ultrasottili, appena 1,15 mm, mentre sotto lo schermo trova posto un lettore di impronte ultrasonico e un piccolo foro ospita la fotocamera frontale da 50 megapixel.

Fotocamere, software e prezzi in Cina

Credits: TecnoAndroid

Il comparto fotografico posteriore resta triplo ma cambia in diversi punti. L’ultragrandangolare da 50 megapixel è l’unico sensore rimasto identico. Il teleobiettivo periscopico mantiene i 50 megapixel e guadagna un sensore più ampio da 1/1,95″, perdendo però qualcosa sullo zoom, che passa da 3,5x a 3x per una focale equivalente di 73 mm. Il salto più evidente riguarda la fotocamera principale da 200 megapixel, che adotta anche un sensore più grande da 1/1,4″ e promette scatti più definiti.

Sul fronte software debutta ColorOS 17 basata su Android 17, l’ultima versione dell’interfaccia presentata da OPPO il mese scorso, che lavora parecchio su fluidità ed efficienza del sistema e introduce nuove funzioni di intelligenza artificiale per l’uso quotidiano. La dotazione di connettività comprende 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, GPS dual band, NFC, infrarossi e porta USB C con standard USB 3.2.

OnePlus 16 è già in preordine in Cina e arriverà nei negozi dal 31 ottobre 2026 nelle colorazioni Starlight, Dark Forest e Martian Masterpiece. I prezzi partono da 5.999 yuan, circa 803 euro, per la versione 12+256 GB e salgono a 6.799 yuan, circa 910 euro, per quella con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. La configurazione 16+512 GB costa 7.499 yuan, pari a circa 1.004 euro, mentre il modello top con 16 GB e 1 TB richiede 8.499 yuan, ovvero circa 1.138 euro.

Per il mercato italiano non è previsto alcun lancio ufficiale di OnePlus 16, perché OPPO ha deciso di non portare più in Europa nuovi prodotti a marchio OnePlus e di affidare al brand principale e a realme i segmenti che prima erano coperti da OnePlus.

Fonte: TecnoAndroid