WhatsApp prepara gli sticker sonori: si potranno creare dai video

WhatsApp sta mettendo a punto un nuovo tipo di sticker per Android capace di fare qualcosa che gli adesivi tradizionali non hanno mai fatto, cioè accompagnare l’immagine con un breve suono. La funzione si chiama sound sticker ed è spuntata nella versione beta 2.26.41.3 dell’app per il sistema operativo di Google. Si tratta però di un progetto ancora in piena lavorazione, tanto che per ora nemmeno chi partecipa al programma beta ha la possibilità di provarlo.

Nelle conversazioni questi sticker sonori si presenteranno in modo del tutto simile agli adesivi a cui gli utenti sono abituati da anni, con una differenza piccola ma ben visibile. Una minuscola icona segnalerà infatti la presenza di una traccia audio e basterà toccare l’adesivo per ascoltarla. Il paragone con gli sticker animati aiuta a capire la portata della novità. Quelli animati mostrano immagini in movimento ma restano completamente muti, mentre il nuovo formato permetterà di associare un suono a ciò che compare nella chat. Un passo in più, quindi, verso adesivi che non si limitano a farsi guardare ma si fanno anche sentire.

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Sticker sonori personalizzati, anche partendo da un video

Credits: TecnoAndroid

L’idea di WhatsApp non si ferma ai contenuti già pronti. L’azienda sta sviluppando anche uno strumento di creazione pensato per realizzare sticker sonori su misura, senza dover per forza attingere a quelli presenti nello store interno dell’applicazione. Il meccanismo previsto è piuttosto semplice da immaginare. Gli utenti potranno prendere un adesivo, abbinarlo a una breve clip audio e poi condividere il risultato nelle proprie conversazioni, come farebbero con qualsiasi altro sticker.

Tra le opzioni allo studio ce n’è una particolarmente interessante. Sarà infatti possibile partire da un video, trasformarlo in uno sticker animato e aggiungergli un suono, ottenendo così un piccolo contenuto che unisce movimento e audio. Una soluzione che apre la strada a un uso più creativo degli adesivi, finora rimasti legati soprattutto alle immagini statiche o alle animazioni silenziose.

Modalità silenziosa, crittografia e tempi ancora incerti

Un dubbio sorge spontaneo pensando a suoni che partono all’improvviso nel mezzo di una chat. WhatsApp sembra averci pensato e ha previsto che gli sticker sonori rispettino la modalità silenziosa dello smartphone. Quando il telefono è impostato su silenzioso, gli adesivi non riprodurranno alcun audio. Ci sarà poi la possibilità di disattivare il suono direttamente dall’icona del volume presente sull’adesivo stesso. L’app memorizzerà questa scelta e la applicherà anche agli sticker successivi, finché l’utente non deciderà di cambiarla. Sul fronte della privacy, sia le immagini sia le tracce audio saranno protette dalla crittografia end to end, come già accade per il resto dei contenuti scambiati sulla piattaforma.

Questa novità arriva a pochi mesi di distanza dalla rimozione degli sticker basati sugli avatar, eliminati da WhatsApp lo scorso giugno. Meta non ha mai chiarito in via ufficiale i motivi di quella decisione, anche se tra le ipotesi più accreditate c’è uno scarso utilizzo della funzione da parte degli utenti.

Per quanto riguarda il debutto, gli sticker sonori non hanno ancora una data di rilascio. I riferimenti scovati nell’ultima beta confermano che lo sviluppo procede, ma WhatsApp dovrà completare il lavoro prima di renderli disponibili ai beta tester su Android. Al momento non ci sono indicazioni su un eventuale arrivo della funzione anche su iOS.

Fonte: TecnoAndroid