ho. Mobile: Fastweb deposita nuovi loghi anche in versione viola

Fastweb ha presentato la richiesta di registrazione di alcune nuove varianti del logo di ho. Mobile, il marchio entrato nel suo portafoglio dopo la fusione per incorporazione di Vodafone Italia. Tra le versioni depositate ce ne sono anche alcune nel colore viola, ormai ben riconoscibile per chi segue l’operatore low cost. Si tratta di una mossa che a prima vista può sembrare superflua, visto che il marchio era già tutelato da anni.

I marchi ho. e ho. Mobile erano infatti stati registrati già nel 2017 da VEI S.r.l., una società che all’epoca era controllata al 100% da Vodafone Italia. Da allora però il quadro societario è cambiato parecchio, e con esso anche la titolarità del brand.

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Da secondo brand di Vodafone a marchio diretto di Fastweb

Il debutto commerciale di ho. Mobile risale al 22 giugno 2018, quando a meno di un mese dall’arrivo di Iliad in Italia comparve sul sito ufficiale la prima offerta lancio. L’operatore nasceva come semivirtuale e come secondo brand di Vodafone Italia, attraverso la controllata al 100% VEI, cioè Vodafone Enabler Italia.

Ancora oggi il marchio si rivolge esclusivamente al mercato consumer ricaricabile della telefonia mobile. Si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone, quella che un tempo era di Vodafone Italia, in 2G e 4G e dall’8 maggio 2024 anche in 5G.

Il primo vero cambio di scenario è arrivato a gennaio 2025, quando ho. Mobile è passato sotto il controllo di Fastweb + Vodafone, la nuova realtà nata in Italia dopo l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom. In quel momento è diventato il terzo brand commerciale del gruppo, dopo Fastweb e Vodafone.

Il passaggio successivo è scattato il 1° gennaio 2026. Prima VEI è stata incorporata in Vodafone Italia, poi Vodafone Italia è stata a sua volta incorporata in Fastweb S.p.A. Il risultato è che oggi ho. Mobile è un marchio commerciale gestito direttamente da Fastweb, all’interno di Fastweb + Vodafone e quindi del Gruppo Swisscom, di cui in realtà faceva già parte da gennaio 2025. I marchi ho. e ho. Mobile sono adesso di proprietà diretta di Fastweb S.p.A. e non sono più riconducibili a VEI S.r.l., che dopo queste operazioni ha smesso di esistere.

Le nuove versioni del logo ho. depositate all’UIBM

Nonostante il brand fosse già passato in eredità, lo scorso 17 settembre 2026 Fastweb S.p.A. ha depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’ex MISE, la richiesta di registrazione di nuove versioni del marchio figurativo ho.

Accanto alla classica versione nera su sfondo bianco, che VEI aveva già protetto a suo tempo, compaiono ora delle varianti a colori. Una presenta lo sfondo viola con il logo ho. in bianco, l’altra fa esattamente il contrario con lo sfondo bianco e la scritta in viola. In questo caso la tonalità scelta è unica e piatta, senza le diverse sfumature che in passato caratterizzavano il logo di ho. Mobile.

Tra le domande di registrazione figura anche una versione del logo ho. accompagnata in basso dall’indirizzo del sito ufficiale dell’operatore. Pur avendo già ereditato il marchio figurativo registrato da VEI, Fastweb ha quindi scelto di intestarsi direttamente anche queste nuove declinazioni, comprese quelle colorate.

Fonte: TecnoAndroid