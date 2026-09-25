Netflix darà più spazio ai bambini con contenuti e giochi

Netflix punta con sempre più decisione sul pubblico dei più piccoli e allarga il suo catalogo per bambini con nuove serie, film e giochi. Accanto ai titoli in arrivo cresce anche l’attenzione verso gli strumenti per i genitori, pensati per decidere con precisione cosa possono guardare i figli sulla piattaforma. Nell’elenco dei progetti annunciati compaiono un nuovo film di Sesame Street, ulteriori stagioni dello storico programma, due produzioni collegate a La casa delle bambole di Gabby, la novità Puppy Pirates e il ritorno di Bad Dinosaurs.

Dietro questa spinta ci sono numeri piuttosto eloquenti. Nella prima metà del 2026 i contenuti per bambini e famiglie hanno rappresentato il 15% delle ore complessivamente viste su Netflix. Allargando lo sguardo, dall’inizio del 2023 questo genere di programmi ha raccolto qualcosa come 106 miliardi di ore di visione. L’offerta poi non si ferma più a cartoni animati e film, perché al suo interno trovano posto sempre più spesso giochi, playlist dedicate, contenuti a bassa stimolazione e appunto i sistemi di controllo parentale che permettono agli adulti di gestire l’esperienza dei più giovani.

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Sesame Street tra un nuovo film e altre stagioni

Il progetto più corposo riguarda proprio Sesame Street. La piattaforma sta lavorando a un nuovo film insieme a Rideback e Sesame Workshop e nel frattempo ha rinnovato l’accordo che porterà in streaming altre stagioni della serie, fino ad arrivare alla numero 62. Un impegno di lungo periodo, insomma, con un calendario già abbastanza definito. Il Volume 4 della stagione 57 sarà disponibile dal 23 novembre mentre i volumi 5 e 6 sono attesi nel corso del 2027.

Sul fronte dell’animazione c’è spazio anche per Mecha Builders, serie realizzata in CGI che sarà disponibile a partire dal 26 ottobre. Un titolo che si aggiunge a una proposta sempre più ampia per le famiglie abbonate.

Il mondo di Gabby si allarga

Doppio appuntamento in arrivo per chi segue le avventure di Gabby. Il 9 novembre debutta La casa dei cani di Doozie, una serie derivata da La casa delle bambole di Gabby che mette al centro la sorella della protagonista. Un mese più tardi, il 9 dicembre, toccherà invece a La casa delle bambole di Gabby: Makers and Bakers.

Quest’ultima produzione partirà con quattro episodi natalizi presentati da Laila Lockhart Kraner, interprete di Gabby. Il format vede giovani coppie impegnate in prove di manualità e pasticceria, sotto lo sguardo di una giuria composta da Aidy Bryant, Justin Willman e Melissa Villaseñor. Altri episodi sono già previsti nel 2027. Il seguito del franchise del resto parla chiaro visto che dal 2024 le prime 13 stagioni de La casa delle bambole di Gabby hanno superato quota 670 milioni di visualizzazioni.

Puppy Pirates e il ritorno di Bad Dinosaurs

Tra le novità annunciate spicca Puppy Pirates, serie creata da Matthew Fernandes. La trama segue quattro cuccioli alle prese con una missione ben precisa, cioè ritrovare gli oggetti smarriti in mare.

Buone notizie anche per Bad Dinosaurs, rinnovata per una seconda e una terza stagione composte entrambe da otto episodi. La conferma arriva dopo risultati decisamente solidi per il servizio di streaming. La prima stagione è rimasta per cinque settimane nella Top 10 globale di Netflix e dal debutto avvenuto nel 2024 ha oltrepassato i 55 milioni di visualizzazioni.

Fonte: TecnoAndroid