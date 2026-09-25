Galaxy S27 Ultra: il privacy display potrebbe oscurare una sola app in split screen

Il prossimo Galaxy S27 Ultra potrebbe portare con sé una novità legata alla riservatezza dello schermo, cioè la possibilità di oscurare una sola finestra quando si usano due app affiancate. Si tratta di una funzione già vista su Xiaomi 18 Pro e che, secondo le ultime indiscrezioni, Samsung sarebbe pronta a integrare nel suo prossimo top di gamma. Il punto di partenza è il Privacy Display debuttato su Galaxy S26 Ultra, una delle novità più interessanti della generazione attuale.

Come funziona il Privacy Display e cosa cambierebbe

Per chi non lo conoscesse, il Privacy Display di Samsung è uno schermo che interviene direttamente a livello hardware riducendo l’angolo di visione laterale. L’obiettivo è semplice e molto pratico, perché impedisce agli sguardi indiscreti di chi sta accanto di sbirciare quello che appare sul display. Con questa soluzione Samsung ha praticamente fissato lo standard del settore, ma la concorrenza non è rimasta a guardare e Xiaomi ha risposto con qualcosa di più sofisticato proprio su Xiaomi 18 Pro.

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La funzione che potrebbe arrivare su Galaxy S27 Ultra è la protezione della privacy in split screen. In pratica, quando sullo schermo sono aperte due applicazioni una accanto all’altra, il sistema è in grado di oscurare soltanto una delle due finestre e lasciare l’altra perfettamente visibile. E non si tratta di un effetto statico, visto che la protezione continua a funzionare anche mentre le finestre vengono ridimensionate.

Gli scenari d’uso sono facili da immaginare. Basta pensare a un’app bancaria aperta insieme al browser, oppure a qualsiasi altra combinazione che comprenda dati sensibili. Grazie a questa modalità diventa possibile nascondere solo la porzione di schermo che non si vuole mostrare a chi si trova nelle vicinanze, senza dover chiudere l’applicazione e senza rinunciare al multitasking. Xiaomi ha già spiegato come funziona il suo Smart Privacy Display e la tecnologia alla base è un po’ diversa da quella adottata da Samsung, anche se il risultato finale risulta molto simile.

Samsung e Xiaomi a confronto sulla privacy dello schermo

Sul piano del confronto diretto, le indiscrezioni indicano che Galaxy S26 Ultra mantiene comunque un vantaggio in quella che viene definita pura potenza di oscuramento. Detto in parole semplici, il pannello Samsung si scurisce meglio quando viene osservato di lato, e questo resta un punto a favore del produttore coreano.

Dall’altra parte però Xiaomi 18 Pro offre un ventaglio più ampio di funzioni dedicate alla riservatezza del display. Ed è proprio qui che il nuovo flagship potrebbe fare la differenza, perché se Samsung dovesse davvero integrare la modalità split screen il divario tra i due dispositivi si ridurrebbe in modo sensibile. Il colosso coreano unirebbe così la maggiore efficacia dell’oscuramento hardware a una gestione più flessibile e mirata delle singole finestre.

Nel frattempo le voci su Galaxy S27 Ultra si moltiplicano giorno dopo giorno. C’è chi parla di cambiamenti al comparto fotografico, chi di una batteria ridimensionata e chi ancora di un vetro autorigenerante. A questo elenco di indiscrezioni si aggiunge adesso anche quella sul Privacy Display in split screen, una funzione che su Xiaomi 18 Pro è già realtà e che Samsung potrebbe presto adottare sul suo prossimo smartphone di punta.

Fonte: TecnoAndroid