TCL Kids Watch K5 arriva in Italia: smartwatch 4G per bambini

Restare in contatto con i propri figli senza affidare loro subito uno smartphone è una delle esigenze a cui TCL Kids Watch K5 prova a rispondere. Il nuovo smartwatch 4G per bambini arriva in Italia con chiamate vocali e video, messaggistica, geolocalizzazione e strumenti dedicati al controllo da parte dei genitori.

Il dispositivo viene proposto a 99,90 euro nella versione con supporto Nano SIM e punta a combinare funzioni per la comunicazione e la sicurezza con un formato compatto. Attraverso l’app TCL CONNECT, i genitori possono inoltre gestire diverse impostazioni dell’orologio e adattarle progressivamente alla crescita del bambino. Tra le caratteristiche principali ci sono anche il pulsante SOS, il monitoraggio della posizione e la possibilità di creare aree geografiche personalizzate. A queste funzioni si aggiungono strumenti per la gestione della routine quotidiana e diversi accessori per modificare l’aspetto dello smartwatch.

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Chiamate, messaggi e pulsante SOS

TCL Kids Watch K5 permette di effettuare chiamate vocali e video in 4G, oltre a inviare messaggi vocali, utilizzare la chat e condividere fotografie. Il dispositivo offre così un sistema di comunicazione indipendente dallo smartphone, mantenendo comunque la gestione delle funzioni nelle mani dei genitori.

Attraverso TCL CONNECT è possibile scegliere i contatti autorizzati e decidere se consentire l’accesso alla chat o alla fotocamera. In caso di emergenza, invece, il pulsante SOS permette di inviare rapidamente un segnale di aiuto. L’applicazione può essere utilizzata anche per controllare alcune delle funzioni principali dello smartwatch, offrendo ai genitori la possibilità di modificare il livello di controllo parentale in base alle esigenze del bambino.

Geolocalizzazione e Zone Sicure

Credits: TecnoAndroid

Per il monitoraggio della posizione, K5 combina diverse tecnologie, tra cui GPS L1, A-GPS e GLONASS, oltre a Wi-Fi, rete cellulare e sensori di movimento. L’obiettivo è fornire informazioni sulla posizione del bambino sfruttando più fonti contemporaneamente.

Da TCL CONNECT è possibile utilizzare il Live Tracking, consultare lo storico dei percorsi e impostare specifiche “Zone Sicure”, come casa, scuola o centro sportivo. L’app può inviare una notifica quando il bambino entra o esce da una delle aree configurate. Sono presenti anche la funzione “Trova il mio orologio” e un sistema di assistenza alla posizione che, in caso di SOS, può utilizzare uno scatto fotografico automatico.

Un formato compatto per i polsi più piccoli

Il K5 utilizza un display da 1,4 pollici e pesa 47 grammi, cinturino in gomma compreso. Le dimensioni sono pari a 45 × 40 × 13,5 mm senza la cover esterna, con un formato pensato per essere utilizzato dai bambini. La batteria da 600 mAh offre un’autonomia dichiarata di circa 2,2 giorni con uso continuo e fino a 4,8 giorni in standby. La certificazione IP68 protegge inoltre lo smartwatch da acqua e polvere, rendendolo adatto anche alle normali attività quotidiane.

Modalità Scuola e personalizzazione

Tra le funzioni dedicate alla gestione della giornata c’è la Modalità Scuola, che consente ai genitori di programmare fasce orarie durante le quali vengono disattivati notifiche, fotocamera, giochi e chat. Il pulsante SOS rimane comunque attivo.

L’app permette inoltre di configurare sveglie e promemoria, che vengono poi visualizzati direttamente sul display dell’orologio. In questo modo il K5 può accompagnare anche la gestione di appuntamenti e attività della routine quotidiana. La personalizzazione passa invece dalle casse removibili e dai cinturini intercambiabili. I kit opzionali in TPU sono disponibili nelle varianti Light Yellow, Light Green e Dark Purple e includono un QR code che, tramite TCL CONNECT, permette di sbloccare quadranti digitali coordinati. La gamma di accessori comprende anche cinturini in nylon, cordini da collo nelle colorazioni Blue e Pink e una pellicola protettiva trasparente per lo schermo.

Prezzo e disponibilità in Italia

TCL Kids Watch K5 è già disponibile in Italia a 99,90 euro nella configurazione con Nano SIM. La gestione avviene attraverso l’app gratuita TCL CONNECT, compatibile con smartphone Android e iOS. Gli accessori opzionali, tra cui i kit cassa e cinturino in TPU, i cinturini in nylon, i cordini da collo e la pellicola protettiva, vengono venduti separatamente attraverso i canali di vendita autorizzati.

Fonte: TecnoAndroid