Horizon Create: Meta trasforma un’idea in un videogioco con l’AI

Meta ha presentato Horizon Create, una nuova app pensata per trasformare una semplice idea in un videogioco da provare e modificare, il tutto direttamente dallo smartphone. Almeno questa è la promessa. Il progetto arriva insieme a Horizon Studio e si appoggia sull’intelligenza artificiale, che in questo caso non viene usata in modo generico ma è stata ottimizzata appositamente per questo scopo. Il concetto è piuttosto immediato: basterà descrivere quello che si ha in mente per vedersi restituire un gioco vero e proprio, senza passare da strumenti di sviluppo tradizionali o da lunghe sessioni davanti a un computer.

Si tratta dell’ennesima applicazione pratica di una tecnologia che negli ultimi tempi ha già cambiato il modo di produrre testi, immagini e video. Con Horizon Create il campo d’azione si sposta sul gaming, un terreno dove fino a poco tempo fa servivano competenze specifiche anche solo per mettere in piedi un prototipo. L’idea di Meta è abbassare questa soglia e rendere la creazione di un gioco qualcosa di accessibile a chiunque abbia in tasca un telefono e un’idea da sviluppare.

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Come funziona Horizon Create

Il funzionamento descritto da Meta è abbastanza lineare. Si può partire da una richiesta scritta, cioè una descrizione testuale di quello che si vorrebbe ottenere, oppure da un modello già pronto da usare come base. A quel punto l’AI si occupa di generare un gioco per dispositivi mobili, che può essere in 2D o 3D a seconda del progetto.

Il lavoro però non si ferma alla prima versione. Chi crea il gioco potrà provarlo subito e poi ritoccarlo, chiedendo all’intelligenza artificiale di intervenire su diversi aspetti. Meta cita come esempi le modifiche ai personaggi, allo stile visivo e alla progressione, ovvero il modo in cui il gioco si sviluppa man mano che si va avanti. Praticamente il processo diventa una sorta di dialogo continuo tra l’autore e l’app, fatto di prove, correzioni e nuovi tentativi fino a raggiungere il risultato desiderato.

È un approccio che somiglia molto a quello già visto con altri strumenti basati sull’AI generativa, dove la prima risposta è solo un punto di partenza da rifinire. La differenza sta nel fatto che qui il prodotto finale non è un’immagine o un testo ma qualcosa di interattivo, da giocare e far giocare agli altri.

La condivisione su Instagram e Facebook

C’è poi un passaggio che forse è il più interessante di tutto l’annuncio e riguarda ciò che succede dopo la pubblicazione. I giochi realizzati con Horizon Create non resteranno chiusi dentro l’app ma potranno essere condivisi. Meta ha infatti spiegato che queste creazioni potranno essere scoperte e avviate anche su Instagram e Facebook, le due piattaforme social più popolari del gruppo.

Fonte: TecnoAndroid