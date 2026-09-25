One UI 9 arriva sui Galaxy S26: tutte le novità dell’aggiornamento Samsung

Seguire una persona all’interno di un video senza dover modificare manualmente ogni inquadratura, trasformare una conversazione in una serie di azioni oppure ricevere un avviso quando un’applicazione presenta un possibile rischio per la privacy. Sono alcune delle situazioni che Samsung vuole rendere più semplici con One UI 9, la nuova versione dell’interfaccia Galaxy.

Dopo il debutto sui Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, l’aggiornamento inizia ora a raggiungere Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, per poi essere distribuito progressivamente su altri dispositivi compatibili. La nuova versione interviene su diversi aspetti dell’esperienza quotidiana, con nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale, strumenti più semplici per creare e modificare contenuti, miglioramenti alla traduzione e alla scansione dei documenti e nuove funzioni dedicate a sicurezza e privacy.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Video e informazioni diventano più personalizzabili

Tra le novità più immediate c’è My FanCam, una funzione che permette di scegliere una persona all’interno di un video già registrato. Il sistema la segue automaticamente e mantiene il soggetto al centro dell’inquadratura, modificando dinamicamente il formato del filmato mentre la scena cambia.

La funzione è pensata per situazioni nelle quali il soggetto si muove rapidamente, come un’esibizione, una festa o un evento sportivo, riducendo la necessità di intervenire manualmente durante il montaggio. Cambia anche Now Brief. Le nuove schede generative e modificabili consentono di decidere quali informazioni visualizzare nei riepiloghi quotidiani, creando schede dedicate, ad esempio, a salute, meteo e video.

Samsung interviene inoltre sulla gestione dell’assistenza. Il nuovo menu Garanzia e Assistenza raccoglie direttamente nelle Impostazioni diversi strumenti per controllare la copertura dei dispositivi collegati, effettuare autodiagnosi, consultare stime di riparazione, gestire Samsung Care+ e prenotare assistenza ufficiale.

One UI 9 riduce i passaggi nelle attività quotidiane

L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche per rendere più immediate alcune operazioni che normalmente richiedono diversi passaggi. Now Nudge può proporre suggerimenti contestuali durante l’utilizzo del telefono, aiutando a completare un’azione senza interrompere ciò che si sta facendo.

Per esempio, mentre si sta organizzando qualcosa attraverso un messaggio, il sistema può consentire di recuperare rapidamente i dettagli di una prenotazione oppure salvare un luogo direttamente dalla conversazione. Creative Studio aggiunge invece suggerimenti legati agli eventi imminenti. In occasione del compleanno di un amico, per esempio, può proporre un prompt per generare un’immagine o un augurio personalizzato.

Anche Interprete riceve diversi aggiornamenti. La nuova visualizzazione dedicata alle conversazioni permette di consultare più facilmente gli scambi precedenti, mentre la traduzione in Modalità di conversazione diventa più rapida. Con Galaxy Buds compatibili viene inoltre velocizzata la riproduzione delle traduzioni.

Scansioni e registrazioni diventano più pratiche

One UI 9 migliora anche alcuni strumenti già presenti sui Galaxy. Scansione documenti richiede meno interventi manuali quando il materiale da digitalizzare presenta difficoltà, come pagine curve o fogli piegati agli angoli.

Sui dispositivi compatibili con schermi di grandi dimensioni sono inoltre previste visualizzazioni ottimizzate, insieme a una funzione di cancellazione migliorata per ottenere scansioni più pulite. Il Registratore vocale interviene invece sulla consultazione dei contenuti. I riepiloghi vengono organizzati in modo più strutturato attraverso titoli e tabelle, così da rendere più immediata l’individuazione delle informazioni principali.

Più attenzione a sicurezza e privacy

Una parte importante dell’aggiornamento riguarda il controllo di ciò che accade sul dispositivo. Security Brief porta all’interno di Now Brief informazioni relative a malware, applicazioni provenienti da fonti sconosciute e autorizzazioni considerate non necessarie.

Samsung introduce inoltre nuovi Avvisi sulla privacy avanzati che sfruttano l’AI on-device per individuare possibili rischi. Il sistema può rilevare, per esempio, tentativi non necessari di accesso alle autorizzazioni in background, fornendo maggiori informazioni sul modo in cui vengono utilizzati i dati. Il Rilevamento truffe viene infine esteso a un numero maggiore di Paesi e lingue. La funzione punta a identificare potenziali chiamate fraudolente nei mercati supportati.

Il rilascio parte dalla serie Galaxy S26

One UI 9 è quindi in distribuzione a partire da Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, dopo essere stata introdotta sui nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8.

Samsung specifica che la disponibilità delle singole funzioni può cambiare in base a Paese, area geografica, lingua, modello e applicazioni supportate. Alcune funzioni richiedono inoltre un Samsung Account, una connessione di rete o il download di specifici pacchetti linguistici.

Fonte: TecnoAndroid