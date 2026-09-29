Motorola razr flex, pieghevole a passaporto più corto del Fold 8

Si chiama razr flex, almeno per ora, ed è il nome in codice con cui viene identificato internamente il prossimo pieghevole Motorola. Più che una carta d’identità, però, sarebbe corretto parlare di passaporto, perché il formato scelto dall’azienda si avvicina parecchio a quello di Samsung Galaxy Z Fold 8 e di iPhone Duo. Si tratta infatti di un dispositivo “a passaporto”, cioè più corto e più largo rispetto ai classici foldable a libretto che il mercato conosce ormai da qualche anno.

La novità interessante è che il modello della casa alata, stando a quanto emerso, sarà ancora più corto della proposta sudcoreana. Una serie di render e di specifiche trapelate in anteprima ha svelato buona parte del dispositivo, dal design fino alla scheda tecnica. A poche ore di distanza è arrivato anche un confronto diretto tra il nuovo pieghevole Motorola e Galaxy Z Fold 8, utile per capire quanto siano diverse le due interpretazioni dello stesso concetto.

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Le misure del razr flex da aperto e da chiuso

Credits: TecnoAndroid

Secondo le indiscrezioni il razr flex misurerà 110 x 149 x 5,8 mm da aperto. Una volta chiuso le dimensioni diventano 110 x 76 x 12,6 mm, con un peso complessivo di circa 215 grammi. Numeri che raccontano bene la filosofia del progetto. L’altezza resta ferma a 110 mm in entrambe le configurazioni, e questo è proprio il valore che rende il telefono così compatto in verticale, mentre è la larghezza a cambiare in modo netto quando lo schermo viene disteso.

Da chiuso il dispositivo si presenta quindi come un oggetto piuttosto tozzo, largo 76 mm ma alto appena 110. Lo spessore di 12,6 mm non è trascurabile, e nemmeno il peso, che supera di poco i due etti. Da aperto il pannello si estende fino a 149 mm di larghezza, con uno spessore che scende a 5,8 mm. Il risultato è un formato quasi da piccolo tablet, pensato più per la lettura e il multitasking che per l’uso a una mano.

Il confronto con Galaxy Z Fold 8

Credits: TecnoAndroid

Dall’altra parte c’è Galaxy Z Fold 8, che misura 123,9 x 161,4 x 4,5 mm da aperto e 123,9 x 81,9 x 9,7 mm da chiuso, per un peso di 201 grammi. Mettendo i dati uno accanto all’altro le differenze saltano subito all’occhio. Il modello Samsung è più alto di 13,9 mm, e anche da aperto risulta più largo di 12,4 mm rispetto al rivale. In pratica occupa più spazio in ogni direzione, pur mantenendo lo stesso approccio al formato.

Il discorso cambia quando si parla di spessore e peso, perché qui è Galaxy Z Fold 8 ad avere la meglio. Da aperto si ferma a 4,5 mm contro i 5,8 mm del pieghevole Motorola, quindi 1,3 mm in meno. Da chiuso lo scarto cresce ancora, con 9,7 mm contro 12,6 mm, cioè quasi 3 mm di differenza. Anche sulla bilancia il dispositivo sudcoreano risulta più leggero, visto che pesa 201 grammi contro i circa 215 del razr flex, ovvero 14 grammi in meno.

Da chiuso, infine, la larghezza del modello Samsung arriva a 81,9 mm, mentre quello Motorola si ferma a 76 mm, con uno scarto di 5,9 mm. Le due aziende sembrano quindi puntare su priorità differenti. Motorola privilegia dimensioni più contenute in altezza e larghezza, Samsung invece ha lavorato soprattutto su sottigliezza e leggerezza, accettando un ingombro complessivo maggiore.

Fonte: TecnoAndroid