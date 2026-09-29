Nicotina come medicina naturale: il trend wellness che preoccupa

La nicotina sta vivendo una specie di seconda giovinezza, almeno nei racconti di chi oggi la presenta come una medicina naturale capace di migliorare benessere e prestazioni mentali. L’idea si sta diffondendo di pari passo con il movimento Make America Healthy Again e trova spazio sui social, nei podcast, nelle comunità dedicate ai rimedi naturali e perfino tra le startup tecnologiche. Influencer e personaggi noti del mondo wellness la descrivono come una sostanza incompresa, i cui possibili vantaggi sarebbero rimasti oscurati dalla pessima reputazione delle sigarette.

In questi ambienti viene proposta come un prodotto naturale buono un po’ per tutto, dall’aumento della concentrazione fino alla protezione contro il declino cognitivo. Promesse che allarmano chi studia da vicino la dipendenza e gli effetti del tabacco sulla salute, come un medico pneumologo e ricercatore che da anni si occupa proprio di questi temi. Il rilancio d’immagine poggia in parte su un dato reale, perché la nicotina è un composto vegetale presente soprattutto nel tabacco e in piccole quantità in solanacee come pomodori, patate e melanzane. Chi ne difende il consumo cita poi alcuni studi secondo cui potrebbe influire su certi aspetti della funzione cerebrale. Trasformare questi risultati in garanzie su produttività, salute del cervello, longevità o benessere generale però va molto oltre quello che è stato dimostrato negli esseri umani.

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I danni più gravi arrivano dalla combustione del tabacco, che libera migliaia di sostanze tossiche tra cui cancerogeni, monossido di carbonio e particolato fine. L’esposizione ripetuta può provocare cancro, broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattie cardiovascolari e molte altre patologie legate al fumo. Non a caso il nuovo corso punta su alternative senza tabacco come le bustine di nicotina, oppure su miscele con caffeina e nootropi vendute come potenziatori cognitivi. Il problema è che anche senza fumo la sostanza in sé ha effetti negativi ben documentati su cervello e organismo.

Cosa fa davvero la nicotina a corpo e cervello

La molecola attiva il sistema nervoso simpatico, cioè la risposta di “attacco o fuga” del corpo. Questo fa salire frequenza cardiaca e pressione arteriosa e disturba il sonno. Stimolare di continuo questo meccanismo può affaticare il cuore, e l’esposizione desta preoccupazione anche durante le fasi più delicate dello sviluppo.

Poi c’è la dipendenza, tutt’altro che un dettaglio. La nicotina accende i circuiti della ricompensa agendo sui recettori dell’acetilcolina, un neurotrasmettitore chiave per attenzione, apprendimento e memoria. Può aumentare per un po’ la vigilanza ma non riproduce i segnali naturali dell’acetilcolina, i suoi effetti durano molto più a lungo e alterano l’attività dell’intero cervello.

Con l’uso ripetuto il cervello si adatta. I recettori diventano meno sensibili e l’organismo compensa moltiplicandoli, un processo che alimenta la dipendenza. La loro attivazione incide inoltre sul rilascio di altri neurotrasmettitori come la dopamina, centrale nei meccanismi di ricompensa e rinforzo.

Sul fronte delle capacità mentali il quadro resta confuso. Alcune ricerche indicano un miglioramento temporaneo di attenzione, prontezza, tempi di reazione e certi tipi di memoria, ma i risultati si contraddicono. Se un beneficio esiste, sembrerebbe limitato alle persone con un lieve declino cognitivo. Negli individui sani non porta alcun vantaggio e in chi ha già prestazioni elevate potrebbe addirittura peggiorarle.

Stress, umore e longevità, le promesse senza prove

Molti di questi studi coinvolgono persone già dipendenti. Quando smettono, i consumatori abituali tendono a provare irritabilità, ansia, agitazione e difficoltà di concentrazione, sintomi che spariscono appena riprendono. Diventa quindi difficile capire se i progressi osservati siano un vero potenziamento o semplicemente la fine dell’astinenza.

Gli influencer del benessere la propongono anche come alleata contro lo stress e per tirare su l’umore. In effetti la stimolazione dei circuiti della ricompensa può regalare una sensazione piacevole, ma dura poco. Chi ne fa uso regolare scopre spesso che gestire ansia e tensione diventa più complicato. Diverse ricerche mostrano che chi smette di fumare vede calare ansia, depressione e stress, con un umore migliore e una qualità della vita più alta. L’astinenza prolungata, anzi, è associata a una migliore salute mentale.

Le tesi più ambiziose sostengono che la nicotina protegga da Parkinson, Alzheimer e altre forme di declino legate all’età, o che rallenti l’invecchiamento biologico favorendo la longevità. Qualche base scientifica c’è, come esperimenti di laboratorio sugli effetti nelle vie cellulari dello stress ossidativo e studi sugli animali che suggeriscono un’azione su infiammazione e altri meccanismi collegati a invecchiamento e malattie. Questi risultati però non si sono mai tradotti in prove solide che negli esseri umani la nicotina favorisca un invecchiamento sano, allunghi la vita o prevenga le patologie dell’età avanzata.

Fonte: TecnoAndroid