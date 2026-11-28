Fra le offerte del Black Friday su Amazon spicca uno smartphone pieghevole che fino a poco tempo fa costava parecchio di più. Motorola Razr 70 Ultra è infatti sceso a 799 euro, una cifra che coincide con il suo minimo storico. L’occasione riguarda la versione venduta direttamente dal colosso dell’ecommerce, quindi non da rivenditori terzi presenti sulla piattaforma, e chi preferisce non sborsare tutto subito può contare anche sul pagamento in 12 rate.

Il prezzo è stato verificato il 21 novembre alle 15:50, al momento della pubblicazione della promozione. Come spesso capita in queste giornate di sconti le condizioni possono cambiare nel giro di poco, perciò il valore indicato vale per quel preciso momento e non è detto che resti invariato a lungo. Il dato più significativo però non cambia. Per il pieghevole di Motorola non si era mai visto un prezzo così basso.

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Display interno e schermo esterno di Motorola Razr 70 Ultra

Sul fronte tecnico il punto di forza principale di Motorola Razr 70 Ultra è il pannello interno. Parliamo di un display LTPO AMOLED da 7 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Tradotto in termini semplici, lo schermo si aggiorna fino a 120 volte al secondo, e questo rende più fluidi lo scorrimento delle pagine e le animazioni. La tecnologia LTPO permette inoltre di variare questa frequenza in base a ciò che viene mostrato.

A completare il quadro c’è un display esterno da 4 pollici, una superficie piuttosto generosa per uno smartphone a conchiglia. È lo schermo che resta visibile quando il dispositivo è chiuso, utile per dare un’occhiata alle informazioni senza dover aprire ogni volta il telefono. Proprio la combinazione tra i due pannelli rappresenta l’elemento che distingue questo modello all’interno della gamma Razr.

Il confronto con gli altri prezzi in circolazione

Per capire quanto sia conveniente la promozione basta guardare le altre quotazioni del Razr 70 Ultra. Su Amazon Marketplace, cioè attraverso i venditori esterni che operano sulla piattaforma, lo stesso modello viene proposto a 1.328 euro. Identica cifra presso un altro negozio online, mentre un terzo rivenditore arriva addirittura a chiedere 1.458 euro.

Facendo due conti la differenza è notevole. Rispetto ai 1.328 euro il risparmio sfiora i 530 euro, pari a circa il 40%. Se invece il termine di paragone diventa l’offerta più cara, quella da 1.458 euro, lo scarto supera i 650 euro e lo sconto si avvicina al 45%. Numeri che spiegano bene perché il prezzo del Black Friday rappresenti il punto più basso mai raggiunto da questo smartphone.

Vale la pena ricordare che la cifra di 799 euro si riferisce esclusivamente alla variante venduta e spedita da Amazon. Le altre inserzioni, comprese quelle dello stesso Marketplace, mantengono listini decisamente più alti, per cui conviene prestare attenzione al venditore indicato prima di completare l’acquisto. Anche la possibilità di dividere la spesa in 12 rate è legata a questa specifica proposta.

Le quotazioni dei vari negozi sono state aggiornate il 22 novembre 2026 alle 00:23. A quell’ora Motorola Razr 70 Ultra risultava ancora disponibile a 1.328 euro sia su Amazon Marketplace sia su un altro store online, e a 1.458 euro presso un ulteriore rivenditore.

Fonte: TecnoAndroid