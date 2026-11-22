Tra le offerte del Black Friday Amazon ce n’è una che interessa da vicino chi possiede un iPhone e vuole un compagno da polso davvero all’altezza, perché Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular è disponibile a 699 euro. Si parla di uno smartwatch che convince per potenza e fluidità ma che punta molto anche sulla resistenza, ed è proprio questo mix a renderlo uno dei modelli più richiesti del momento. La domanda, del resto, è alta e le scorte stanno andando via in fretta.

Il legame con l’ecosistema Apple è il primo argomento a favore. Per chi vive già con un iPhone in tasca, Apple Watch Ultra 3 rappresenta l’abbinamento più naturale, quello che completa l’esperienza senza complicazioni. La versione con connettività Cellular aggiunge un ulteriore livello di libertà rispetto al semplice modello GPS, e trovarla a questa cifra durante il Black Friday non è proprio cosa da tutti i giorni.

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Pagamento a rate e consegna rapida con Prime

Oltre allo sconto, Amazon mette sul piatto anche un’opzione che fa comodo a molti. Con un solo clic è possibile scegliere il pagamento in 5 rate mensili da 139,80 euro ciascuna, a tasso zero. Un modo per spalmare la spesa nel tempo senza interessi, che rende l’acquisto decisamente più leggero da sostenere in un periodo dell’anno in cui le uscite tendono a moltiplicarsi.

Chi è iscritto ad Amazon Prime può contare inoltre sulla spedizione gratuita, già inclusa nell’abbonamento. E i tempi sono stretti in senso positivo, visto che ordinando subito l’orologio con buona probabilità arriva già il giorno successivo. Un dettaglio non da poco per chi vuole indossarlo in fretta oppure ha in mente di metterlo sotto l’albero con largo anticipo. Va ricordato comunque che il prezzo potrebbe cambiare nelle prossime ore, come accade spesso con le promozioni di questo tipo, e che l’interesse attorno al dispositivo è già molto alto.

Titanio, zaffiro e una batteria che dura a lungo

Sul fronte dei materiali Apple Watch Ultra 3 non scende a compromessi. La cassa in titanio si abbina a un display protetto da cristallo di zaffiro, una combinazione pensata per affrontare urti e graffi senza troppi patemi. È uno smartwatch costruito per chi ama l’avventura e non vuole preoccuparsi ogni volta che il polso finisce contro una roccia, un manubrio o lo spigolo di un tavolo. Insomma si tratta di un orologio che può accompagnare il proprietario praticamente ovunque, dalla città alle escursioni più impegnative.

Anche l’autonomia gioca un ruolo importante. La batteria generosa garantisce fino a 42 ore di utilizzo normale, un valore che permette di arrivare tranquillamente a fine giornata e oltre. Attivando la modalità Risparmio Energetico la durata sale fino a 72 ore, il che significa poter affrontare un intero fine settimana fuori casa senza dover cercare per forza un caricatore. Per chi passa molto tempo all’aperto è uno dei punti di forza più concreti del dispositivo.

Il quadro si completa con le funzioni dedicate a sicurezza e salute, due aree in cui gli smartwatch della casa di Cupertino hanno sempre puntato parecchio. A queste si aggiunge un ampio margine di personalizzazione, che consente di adattare l’orologio ai propri gusti e alle proprie abitudini quotidiane. Durante il Black Friday Amazon, Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular resta disponibile a 699 euro, con la possibilità di dividere la spesa in 5 rate da 139,80 euro a tasso zero e la consegna gratuita per gli abbonati Prime.

Fonte: TecnoAndroid