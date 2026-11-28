L’arrivo di GTA 6 ha spostato parecchio in alto l’asticella per gli open world, e a quanto pare se ne sono accorti anche dalle parti di CD Projekt Red. Igor Sarzyński, creative director di Cyberpunk 2, ha commentato online con una buona dose di ironia il nuovo standard qualitativo imposto dal titolo di Rockstar, arrivando a dichiarare per scherzo di voler mollare tutto.

Il tono del messaggio era chiaramente leggero, eppure il contenuto racconta bene l’impressione che il gioco sta lasciando tra gli addetti ai lavori. Sarzyński ha parlato di una vera e propria depressione da sviluppo di open world provocata da GTA 6, spiegando di considerare l’opera di Rockstar probabilmente il più grande risultato artistico della storia. E su questo punto, almeno, non stava affatto scherzando.

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La battuta su Cyberpunk 2 e le foglie in giardino

Nel suo post lo sviluppatore polacco ha elencato gli aspetti che lo hanno colpito di più, cioè la scala, la densità, la coerenza e la cura riposta in ogni singolo dettaglio. Un insieme che lui stesso ha definito un miracolo sia tecnologico sia creativo. Subito dopo è arrivata la frase che ha fatto il giro della rete, quella in cui annunciava la cancellazione di Cyberpunk 2 e la sua intenzione di andare a spazzare le foglie d’autunno nel giardino di casa.

Nessun motivo di allarmarsi, comunque. Lo scherzo era evidente già dal primo messaggio, ma per evitare equivoci il director ha pubblicato un secondo intervento per chiarire che il progetto di CD Projekt Red va avanti regolarmente. Messe da parte le battute, ha spiegato che lo studio sta costruendo qualcosa di proprio, con un sapore diverso e unico. Sul capolavoro di Rockstar però non ha cambiato idea: secondo lui GTA 6 è impressionante come lo sono tutte le grandi opere d’arte, perché allarga i confini di ciò che si può fare e rappresenta una visione affascinante portata a termine alla perfezione.

Da Naughty Dog a Payday 2, gli sviluppatori restano a bocca aperta

Sarzyński non è l’unico professionista del settore ad aver detto la sua. Michael Barclay, world design director di Naughty Dog, vede nel nuovo capitolo della serie un enorme traguardo tecnologico. Forte dei suoi 19 anni passati a creare videogiochi, ha paragonato l’effetto di GTA 6 a quello che una Bugatti Veyron farebbe su un bambino dell’epoca vittoriana, intimorito davanti a qualcosa che non riesce a comprendere.

Sulla stessa lunghezza d’onda si trova David Goldfarb, game director di Payday 2, che si è detto del tutto stupefatto da quanto visto finora. Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, ha ammesso di non riuscire nemmeno a trovare le parole per descrivere l’esperienza che sta vivendo con il gioco di Rockstar.

Ha scelto invece la strada dell’ironia Del Walker, character artist che ha lavorato a The Last of Us: Part 2 e Star Wars Jedi: Survivor, il quale fatica a credere a ciò che vede. Ha raccontato che ogni clip di GTA 6 gli viene girata nella chat di gruppo da amici che, sapendo del suo mestiere, gli chiedono come abbiano fatto a realizzarla. La sua replica è che non era presente quando hanno aperto il portale e che quella magia proprio non la conosce, lasciando intendere che dietro al lavoro dello studio ci sia una qualche forma di magia nera.

Fonte: TecnoAndroid