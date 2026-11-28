Chi sperava di poter rivivere le missioni più spettacolari di GTA 6 dovrà mettersi l’animo in pace, almeno per il momento. Rockstar Games ha infatti escluso la possibilità di rigiocare gli incarichi già completati e ha spiegato con chiarezza il motivo di questa scelta. Secondo lo studio, una funzione del genere non si sposa bene con il modo in cui è stata costruita la narrazione del gioco.

La notizia ha un peso particolare perché riguarda uno dei titoli più attesi in assoluto. Grand Theft Auto 6 si presenta come un’esperienza che lascia al giocatore una grande libertà d’azione, eppure proprio su questo fronte arriva un paletto che in molti non si aspettavano. Una volta superata una missione della storia principale non ci sarà modo di tornare indietro per affrontarla di nuovo. È una decisione precisa, presa a monte dagli sviluppatori e non legata a limiti tecnici di cui si sia parlato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché Rockstar ha detto no al replay delle missioni

Il nodo, stando alla spiegazione dello studio, è tutto narrativo. La funzione di replay delle missioni è stata giudicata incoerente con il racconto che il gioco vuole portare avanti. Detto in parole semplici, la storia viene pensata come un percorso che procede in una sola direzione, dove ogni capitolo si aggiunge al precedente e contribuisce a far crescere personaggi e situazioni. Poter ripetere a piacimento un pezzo già chiuso rischierebbe di spezzare quella continuità che gli autori considerano centrale.

La scelta racconta molto dell’approccio del team. Da una parte c’è la volontà di offrire un mondo aperto in cui muoversi senza troppi vincoli. Dall’altra c’è l’esigenza di costruire una trama con un filo logico solido, che non venga frammentata in segmenti da riprendere quando capita. Le due cose convivono senza problemi per gran parte dell’esperienza, ma sul tema specifico della ripetizione delle missioni la coerenza del racconto ha avuto la precedenza sulla libertà del giocatore.

Per chi ama tornare sui momenti più riusciti di una campagna, magari per tentare un approccio diverso o semplicemente per rivedere una sequenza particolarmente riuscita, la notizia non è delle più felici. Al lancio non esisterà infatti una scorciatoia per rivivere un incarico specifico, e ogni missione della storia principale andrà vissuta come un passaggio unico all’interno del percorso.

La funzione potrebbe arrivare in un secondo momento

C’è però un dettaglio che lascia aperto uno spiraglio, ed è tutt’altro che secondario. L’esclusione vale per ora, e Rockstar non ha chiuso definitivamente la porta all’idea. Lo studio non ha liquidato la questione come una scelta irrevocabile e ha lasciato intendere che il quadro potrebbe cambiare.

Questo significa che la possibilità di rigiocare le missioni di GTA 6 non è stata scartata in modo assoluto. Al momento la funzione non fa parte del pacchetto, perché considerata poco adatta al tipo di racconto che gli sviluppatori hanno in mente, ma la sua assenza non va presa come una condanna definitiva. Il messaggio arrivato dallo studio è piuttosto netto su entrambi i fronti, nessun replay nell’immediato ma nemmeno un rifiuto categorico per il futuro.

Per ora, quindi, chi si avventurerà nel nuovo capitolo di Grand Theft Auto dovrà vivere ogni incarico come un momento irripetibile della storia. Rockstar ha comunque spiegato che la funzione di replay delle missioni, oggi assente, potrebbe essere introdotta in seguito.

Fonte: TecnoAndroid