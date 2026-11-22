Il divieto sui router stranieri deciso dall’amministrazione Trump continua a pesare su TP-Link, probabilmente il principale fornitore di router wireless per case e piccole imprese negli Stati Uniti, che non può ancora vendere sul mercato americano i suoi modelli più recenti. Il bando, in vigore da marzo 2026, blocca l’importazione e la vendita di tutti i nuovi router progettati, sviluppati, assemblati o prodotti fuori dal territorio statunitense, e finora l’azienda non è riuscita a ottenere un’esenzione.

Le deroghe passano da una procedura di revisione che coinvolge la Federal Communications Commission, il Dipartimento della Difesa e quello della Sicurezza Interna. Diversi concorrenti ce l’hanno fatta, mentre TP-Link sembra faticare parecchio. I dispositivi approvati prima di marzo restano regolarmente in commercio, ma i nuovi router WiFi 8 non possono essere importati né venduti. Viste le origini cinesi del marchio e la linea della Casa Bianca orientata a ridurre la dipendenza dalla tecnologia cinese e straniera, la cosa non stupisce più di tanto. Il nodo però va oltre la politica industriale, perché l’azienda deve dimostrare che i suoi apparecchi non sono esposti a campagne di hacking estere e che non si tratta di tecnologia controllata dalla Cina, come ipotizzato l’anno scorso durante un’audizione al Congresso. Fondata in Cina nel 1996, TP-Link si è poi divisa in due società e quella americana ha stabilito il quartier generale globale in California a ottobre 2024, pochi mesi dopo una separazione organizzativa formale. Secondo l’azienda le due realtà hanno proprietà, gestione e attività del tutto diverse nonostante il nome simile.

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Archer 8 Ultra resta fuori e le deroghe restano opache

A settembre TP-Link ha aperto i preordini del suo primo router WiFi 8, Archer 8 Ultra, escludendo però gli Stati Uniti. Le spedizioni sono previste per questo mese e nel Regno Unito il prezzo è di 899,99 sterline, circa 1.000 euro. Trattandosi di un prodotto di lusso, la sua assenza cambierà poco per la gran parte dei consumatori americani. Nessuno sa però quanto servirà per ottenere il via libera, o se arriverà mai. L’azienda ha promesso di assemblare tutti i nuovi router negli USA, eppure convincere i funzionari di essere sotto pieno controllo americano appare complicato. Le revisioni delle richieste, chiamate formalmente approvazioni condizionate, sono avvolte nel segreto e dall’esterno non si capisce se vengano applicati criteri di sicurezza uniformi o se le esenzioni premino le aziende più gradite.

Le società guidate da alleati di Trump come Elon Musk e Jeff Bezos sono uscite bene dalle valutazioni. Starlink di SpaceX ha ottenuto la deroga per i suoi router e Amazon ne ha ricevuta una per il servizio satellitare Leo e per i dispositivi della controllata Eero. In tutto le esenzioni concesse sono 26 e riguardano anche Netgear, Asus, Adtran, Calix, Nokia, Micro-Star International, Askey, Zyxel, Humax e Vantiva. A settembre il democratico Frank Pallone Jr. e il repubblicano Brett Guthrie della commissione Commercio della Camera hanno proposto una legge per impedire alla FCC di inserire intere categorie di apparecchi nella Covered List, l’elenco dei prodotti vietati, limitando le aggiunte ai soli soggetti controllati da avversari stranieri come Cina, Russia, Corea del Nord o Iran.

Una lista sempre più ampia e una sicurezza dei router fragile ovunque

Nata con una legge del 2020, la Covered List comprendeva all’inizio solo aziende specifiche come Huawei, ZTE e Kaspersky Lab. Ora include intere categorie come router, droni stranieri, dispositivi robotici e inverter. Betsy McIntyre, avvocata ed ex funzionaria della FCC e del Dipartimento di Giustizia, la definisce uno strumento prezioso ma oggi un po’ confuso, perché le decisioni sulla sicurezza nazionale possono essere una scatola nera. Nel 2024 Microsoft ha segnalato che i router TP-Link costituivano il grosso di una botnet gestita da attori cinesi, ma nel 2023 anche apparecchi delle americane Cisco e Netgear erano finiti in una rete simile. L’esperto di sicurezza Bruce Schneier sostiene che non ci sia motivo di ritenere TP-Link meno sicura dei rivali perché sono tutti ugualmente pessimi, e aggiunge che sono tutti prodotti in Cina, qualunque nome compaia sulla scatola. TP-Link afferma che i dispositivi venduti negli USA sono fabbricati in Vietnam, anche se ad aprile 2025 l’azienda aveva confermato che, a parte componenti locali pari allo 0,5% del valore, tutto il resto arriva dalla Cina. Interpellata, TP-Link ha fatto sapere di non avere al momento aggiornamenti da condividere.

Fonte: TecnoAndroid