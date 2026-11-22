Su Canva adesso è possibile disattivare l’intelligenza artificiale, almeno in buona parte. La piattaforma di grafica ha introdotto un interruttore che spegne gli strumenti generativi e lo ha reso disponibile per tutti gli account, compresi quelli gratuiti. Dietro la scelta c’è una consapevolezza che molti protagonisti del settore tecnologico faticano ancora ad accettare: non tutti vogliono l’AI, e non tutti ne hanno davvero bisogno.

La novità arriva in un periodo in cui quasi ogni software sembra voler infilare funzioni intelligenti ovunque, spesso senza chiedere il permesso a nessuno. Il team di Canva ha imboccato invece una strada diversa, lasciando agli utenti la libertà di decidere quanto spazio concedere agli strumenti AI durante il proprio lavoro. Guardando il panorama attuale, non era affatto una decisione scontata.

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Come spegnere l’AI su Canva con un clic

La procedura è piuttosto semplice. Dopo aver effettuato il login basta aprire le Impostazioni e spostarsi nella scheda Autorizzazioni, dove compare un apposito switch. Un clic ed ecco che l’intelligenza artificiale generativa esce di scena, lasciando campo libero a chi preferisce fare tutto a mano e mantenere il pieno controllo sulle fasi di creazione e di editing dei contenuti. Nessuna scelta è definitiva, comunque. L’opzione può essere riattivata in qualsiasi momento, nel caso qualcuno cambiasse idea.

C’è però un dettaglio da tenere a mente. Anche con la funzione disabilitata alcuni strumenti continuano a fare capolino nell’interfaccia di Canva. Tra questi c’è quello per la rimozione dello sfondo, uno dei più usati in assoluto, e quello che permette di prendere un oggetto e spostarlo all’interno dell’immagine. Lo spegnimento quindi non è totale, ed è proprio per questo che si parla di un passo indietro riuscito soltanto più o meno.

Accanto all’interruttore principale è arrivata anche una seconda impostazione che merita attenzione. Si chiama Personalizzazione dell’AI e si trova nella sezione dedicata all’account. Il suo compito è ridurre la quantità di contenuti generati artificialmente che vengono mostrati mentre si naviga nella libreria della piattaforma. Anche in questo caso va precisato che non si tratta di un filtro assoluto, visto che quei materiali vengono limitati ma non esclusi del tutto.

Un compromesso che mette al centro la creatività

Tirando le somme, la mossa ha tutta l’aria di un giusto compromesso. Non sarebbe sorprendente vedere a breve altri software e servizi seguire lo stesso esempio. Costringere le persone a usare l’intelligenza artificiale difficilmente si rivela una scelta vincente e sul lungo periodo rischia di diventare controproducente, finendo per azzoppare e appiattire la creatività anziché sostenerla. L’effetto sorpresa dei primi contatti con questa tecnologia, del resto, si sta progressivamente affievolendo. Ora tocca all’AI adattarsi alle esigenze di chi la utilizza, e non più il contrario.

La stessa Canva ha chiarito la propria posizione senza rinnegare l’entusiasmo verso queste tecnologie. L’azienda ritiene che l’intelligenza artificiale abbia uno straordinario potenziale nell’aiutare le persone a dare forma alle proprie idee e si dice pronta a continuare a spingere i confini di ciò che è possibile. Allo stesso tempo riconosce che c’è qualcosa di speciale nel tempo, nella cura e nella creatività dedicati alla realizzazione di un lavoro che sia davvero personale.

Fonte: TecnoAndroid