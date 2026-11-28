Samsung sembra intenzionata a rivedere il funzionamento di uno degli strumenti più pratici presenti sugli smartphone Galaxy, quello che consente di filtrare le chiamate indesiderate senza dover rispondere in prima persona. Con One UI 9.5 potrebbe infatti debuttare una nuova modalità capace di inviare le registrazioni a un server cloud, così da ottenere trascrizioni decisamente più accurate. Il rovescio della medaglia è piuttosto evidente e riguarda la privacy, che con questo approccio finisce inevitabilmente per essere un po’ meno tutelata.

Proprio per questo motivo la funzione dovrebbe restare facoltativa e attivabile soltanto per scelta dell’utente. Le prime tracce sono emerse all’interno di una delle beta pubbliche iniziali della nuova interfaccia, anche se al momento non esiste alcun modo per abilitarla. Si tratta quindi di un lavoro ancora dietro le quinte, ma che lascia intuire con discreta chiarezza la direzione presa dall’azienda per i suoi telefoni.

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Come funziona oggi Call Screening sui Galaxy

Il nome ufficiale della funzione è Call Screening e allo stato attuale lavora esclusivamente in locale. Tutto il carico ricade sui coprocessori dedicati all’intelligenza artificiale integrati nei chip Snapdragon o Exynos che equipaggiano i dispositivi della gamma Galaxy. È un’impostazione con un vantaggio molto concreto, perché i dati non lasciano mai lo smartphone e questo protegge sia chi riceve la chiamata sia chi si trova dall’altra parte della linea.

Il limite però è altrettanto chiaro. Un processore inserito in un telefono non può competere con la potenza di calcolo di un intero datacenter costruito su misura, e la qualità del testo prodotto finisce per risentirne. I problemi emergono soprattutto in alcune situazioni tipiche, ad esempio quando l’interlocutore parla molto in fretta, ha un accento marcato oppure chiama da un ambiente particolarmente rumoroso. In questi casi la trascrizione rischia di risultare imprecisa o poco comprensibile, e così lo strumento perde parte della sua utilità, visto che nasce proprio per capire al volo chi sta telefonando e per quale ragione.

Cloud transcription, l’opzione da attivare manualmente

Sul piano pratico la modalità cloud dovrebbe comparire come una semplice voce da spuntare nelle impostazioni, chiamata in inglese Cloud transcription. Al momento dell’attivazione il sistema mostrerà un avviso per chiarire che i dati verranno trasmessi a Samsung con l’unico scopo di generare le trascrizioni. Un passaggio trasparente che lascia all’utente la decisione finale su quanto spingere le proprie conversazioni oltre i confini del dispositivo.

Dal codice emerge anche un dettaglio che, a dirla tutta, rispecchia il semplice buon senso. Se la connessione dovesse mancare del tutto oppure risultare di scarsa qualità, il telefono tornerà a sfruttare l’elaborazione in locale, così da non lasciare mai scoperta la funzione di filtro. Il server remoto diventa quindi un supporto aggiuntivo pensato per migliorare la precisione e non un passaggio obbligato, con il sistema integrato pronto a subentrare ogni volta che la rete non garantisce un funzionamento affidabile.

Resta infine il capitolo delle lingue supportate, piuttosto ristretto in questa prima fase. Almeno inizialmente la nuova modalità di Call Screening prevista con One UI 9.5 dovrebbe funzionare soltanto in inglese e in cinese.

Fonte: TecnoAndroid