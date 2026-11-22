Il Black Friday di MediaWorld va avanti con una nuova tornata di promozioni, valide dal 20 al 30 novembre, e stavolta il piatto è piuttosto vario. Il nuovo volantino MediaWorld prosegue la campagna battezzata “Black Friday più maxxato di sempre” e mette sul tavolo sconti su smartphone, computer portatili, televisori ed elettrodomestici. Tra i nomi più interessanti spiccano Samsung Galaxy S25 e una Smart TV Sony di fascia alta, ma la selezione non si ferma qui. Per chi preferisce non pagare tutto in un colpo solo c’è anche la possibilità di dividere la spesa in dieci rate a tasso zero, una formula che vale per i prodotti in evidenza e che rende più gestibili gli acquisti di un certo peso.

Il periodo è quello giusto per chi aspettava il momento buono per cambiare telefono o rinnovare qualche apparecchio di casa. La catena ha scelto di puntare su prodotti piuttosto trasversali, pensati per esigenze molto diverse tra loro, dal lavoro all’intrattenimento fino alla gestione quotidiana del bucato. Ogni proposta ha un prezzo pieno e una versione rateizzata, così il confronto risulta immediato anche per chi non ha troppa dimestichezza con le offerte Black Friday.

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Galaxy S25 e il notebook HP tra le proposte più interessanti

Il primo prodotto da segnalare è proprio Galaxy S25, proposto a 549 euro oppure in dieci rate da 54,90 euro. La configurazione in promozione mette insieme 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, un abbinamento che garantisce fluidità senza particolari compromessi. Sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensori da 50, 10 e 12 megapixel, mentre la batteria arriva a 4.000 mAh. Si tratta di un top di gamma compatto che a questa cifra diventa decisamente più avvicinabile per molti utenti.

Chi invece ha bisogno di un computer portatile può dare un’occhiata all’HP Notebook 15 FD1008NLX, in vendita a 599 euro o in dieci rate da 59,90 euro. Sotto la scocca lavora un processore Intel Core 5 120U affiancato da 16 GB di RAM e da un SSD da 512 GB, quindi c’è spazio a sufficienza per documenti, foto e programmi di uso comune. Lo schermo è un pannello Full HD da 15,6 pollici, mentre per la parte grafica il portatile si affida alla soluzione integrata Intel Graphics. Un modello pensato soprattutto per studio e lavoro d’ufficio, senza troppe pretese ma con una dotazione equilibrata.

Asciugatrice Electrolux e Smart TV Sony BRAVIA 6

Sul fronte elettrodomestici il volantino mette in vetrina un’asciugatrice Electrolux da 8 kg, disponibile a 499 euro oppure in dieci rate da 49,90 euro. Il modello integra la funzione QuickCare, che consente di asciugare con delicatezza fino a 4 kg di bucato in 75 minuti, una soluzione comoda quando i tempi sono stretti. A questa si aggiunge MixCare, studiata per trattare con attenzione i carichi misti di cotone e sintetici, così da non dover separare ogni volta i capi in base al tessuto.

Per gli appassionati di cinema e serie TV la proposta più corposa riguarda la Smart TV Sony BRAVIA 6 da 55 pollici, in offerta a 899 euro con finanziamento in dieci rate da 89,90 euro. Il televisore promette neri profondi, luci brillanti e un contrasto elevato, a cui si somma la tecnologia Triluminos Pro pensata per restituire colori più ricchi, naturali e accurati. Non manca la parte smart, affidata a Google TV con l’integrazione di Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale.

Il nuovo volantino Black Friday di MediaWorld resta valido fino al 30 novembre sia nei punti vendita dell’insegna sia sul sito online, salvo esaurimento scorte.

Fonte: TecnoAndroid