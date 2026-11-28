Quando il disco del Mac si riempie per l’ennesima volta, capire cosa stia davvero occupando tutto quello spazio diventa quasi una caccia al tesoro. Le applicazioni che promettono di risolvere il problema sono tantissime e quasi sempre richiedono un abbonamento. Poche però si lasciano consigliare con la stessa facilità di Purge, un programma gratuito pensato per eliminare i file inutili e liberare spazio senza troppe complicazioni.

Il software è completamente gratuito e open source. In pochi istanti offre una panoramica chiara di ciò che pesa sull’archivio e propone diversi modi concreti per fare pulizia. Non ci sono pubblicità né tentativi di vendere funzioni aggiuntive. Tra le opzioni più interessanti c’è persino la possibilità di cancellare i modelli offline di Apple Intelligence presenti in macOS 27, un’operazione che può restituire oltre 10 GB.

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Perché il Mac si riempie e come interviene Purge

Anche chi preferisce tenersi le funzioni di intelligenza artificiale di Apple può comunque recuperare parecchia memoria. Come qualsiasi portatile, il Mac tende ad accumulare file superflui con il passare del tempo. Ci sono giochi, immagini e video scaricati e poi finiti nel dimenticatoio. Ci sono soprattutto le cache, cioè file scaricati e conservati per rendere tutto più veloce. In sé sono utili, il guaio è che spesso restano sul disco più a lungo del necessario. A questo si aggiungono cache e impostazioni lasciate in eredità da programmi disinstallati da tempo, che continuano a consumare byte preziosi senza servire a nulla.

Purge nasce proprio per ripulire tutto questo, ma sa fare molto di più. Il suo funzionamento si basa su elenchi di file che è noto si possano rimuovere senza rischi. Esiste poi una lista di elementi che l’app non toccherà mai, tra cui i file di sistema fondamentali e i documenti personali. C’è anche un’ulteriore rete di sicurezza: i file non vengono cancellati direttamente ma spostati nel Cestino, così da poterli recuperare in qualsiasi momento se qualcosa va storto.

Come usare Purge senza fare danni

Dopo averla scaricata e installata, all’avvio l’app mostra subito cosa sta occupando spazio sul Mac. Chi si fida può premere il pulsante “Pulisci elementi sicuri” e lasciare che il programma faccia tutto da solo. Conviene però dedicare un po’ più di attenzione al processo. Il primo passo riguarda le cache, presentate in un elenco di voci che possono essere eliminate periodicamente senza problemi.

Nella stessa sezione compaiono anche i salvaschermo Aerial di Apple. Sono video molto belli da vedere ma piuttosto ingombranti, quindi chi non usa salvaschermo (e oggi sono in tanti) può tranquillamente sbarazzarsene.

C’è poi un’area dedicata agli strumenti per sviluppatori, poco rilevante per la maggior parte delle persone. Chi utilizza Homebrew però farebbe bene a darle un’occhiata, perché permette di eliminare in modo semplice i file di installazione rimasti in cache e ormai inutili.

Lo strumento successivo elenca soltanto i file più grandi presenti sul portatile, di solito clip o altri contenuti multimediali particolarmente pesanti. Capita spesso di ritrovare materiale di cui ci si era completamente dimenticati.

Purge funziona anche come disinstallatore. Quando rimuove un’applicazione cancella pure tutti i file collegati, comprese configurazioni, cache e qualsiasi contenuto scaricato dal programma. Eliminando le app dal Finder questo non succede e il rischio è di lasciare in giro ogni genere di residuo. Proprio per questo esiste una sezione che mostra i dati rimasti dalle applicazioni già cancellate. Durante le prove si è arrivati a diversi gigabyte praticamente sprecati, ed è consigliabile controllare questa parte ed eliminare i file voluminosi che di sicuro non serviranno più.

Addio ai modelli di Apple Intelligence

L’ultima funzione riguarda Apple Intelligence. I sistemi operativi più recenti di Apple includono modelli di intelligenza artificiale offline già installati, che alimentano funzioni come i riepiloghi delle notifiche, i suggerimenti di scrittura e la nuova Siri AI. C’è chi li apprezza e li usa ogni giorno, ma con macOS 27 Apple ha eliminato l’opzione che consentiva di disattivarli del tutto.

Per questo Purge mette a disposizione uno strumento specifico per rimuovere completamente i modelli. Selezionandolo compare l’elenco di quelli installati con sotto un pulsante di eliminazione. Basta un clic perché l’app cancelli i modelli e impedisca a macOS di reinstallarli.

Fonte: TecnoAndroid