OpenAI starebbe davvero lavorando al suo primo smartphone costruito attorno all’intelligenza artificiale, e stavolta le voci sembrano farsi più concrete. Da mesi si parlava di un dispositivo pensato per mettere ChatGPT e le sue capacità al centro dell’esperienza d’uso, ma adesso spuntano anche nomi pesanti della filiera produttiva. Il più rilevante è quello di Foxconn, partner storico di Apple per l’assemblaggio degli iPhone, che secondo le ultime informazioni si occuperebbe proprio della realizzazione del telefono firmato OpenAI.

Non si tratta di un dettaglio da poco. Affidarsi alla stessa catena di fornitura che da anni sforna i prodotti di Cupertino significa puntare su partner abituati a volumi enormi e a standard qualitativi molto alti. Un segnale che il progetto non sarebbe più soltanto un’idea sulla carta ma qualcosa che si muove verso la produzione vera e propria.

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Chi costruirà lo smartphone di OpenAI

Le indiscrezioni arrivano dalla stampa finanziaria cinese e indicano che FIH Mobile, società controllata da Foxconn, avrebbe ricevuto l’ordine per assemblare il dispositivo. Sul fronte delle tempistiche le notizie parlano di un debutto collocato tra il 2027 e il 2028, quindi non proprio dietro l’angolo. C’è ancora parecchio tempo prima di vedere il telefono di OpenAI sugli scaffali.

In un primo momento l’analista Ming-Chi Kuo aveva indicato Luxshare Precision come partner esclusivo per la fabbricazione. Il quadro però sembra essere cambiato, anche se l’azienda non sarebbe stata del tutto esclusa dal progetto. Il suo ruolo si sarebbe spostato sulla fornitura di alcuni componenti, mentre l’assemblaggio passerebbe nelle mani del colosso taiwanese.

Tra i fornitori coinvolti comparirebbero poi altri nomi ben noti a chi segue il mondo Apple, come AAC Technologies e Lingyi iTech. L’ambizione di OpenAI sarebbe quella di proporre un telefono capace di offrire un’esperienza completa, dove l’intelligenza artificiale non è un’aggiunta ma il fulcro dell’interazione con il dispositivo. Sulle funzioni previste e sulle specifiche ufficiali, al momento, non è trapelato altro.

Chip, memoria e sicurezza secondo le indiscrezioni

Anche la scheda tecnica resta avvolta nel mistero, ma alcune voci emerse nei mesi scorsi offrono qualche spunto. Il cuore del telefono potrebbe essere un chip MediaTek Dimensity 9600 personalizzato, prodotto con il processo produttivo 2NP di TSMC e studiato per gestire al meglio i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Una scelta coerente con l’identità di un dispositivo che dovrebbe ruotare tutto attorno ai modelli di OpenAI.

Accanto al processore si parla di un’architettura a doppia NPU, cioè due unità dedicate all’elaborazione neurale, affiancate da memoria RAM LPDDR6 e archiviazione UFS 5.0. Componenti di fascia altissima, insomma, che lasciano intuire un prodotto pensato per competere ai vertici del mercato più che per inseguire il risparmio.

Un capitolo a parte riguarda la sicurezza. Il telefono dovrebbe integrare il pKVM, una macchina virtuale protetta basata sul kernel che consente di isolare gli ambienti di esecuzione più sensibili. A questo si aggiungerebbe l’hashing in linea, una tecnica che permette di verificare l’integrità dei dati durante le operazioni di lettura e scrittura. Soluzioni nate per rafforzare la tutela delle informazioni personali, in modo simile a quanto già visto sugli smartphone Google Pixel.

Fonte: TecnoAndroid