Dal 25 novembre 2026 l’operatore virtuale CMLink Italy mette a disposizione le proprie eSIM, pensate sia per chi attiva una nuova offerta direttamente online sia per chi è già cliente e utilizza ancora una SIM fisica. A questi ultimi è riservato un vantaggio interessante, perché il cambio di formato è gratuito in promozione fino al 30 novembre 2026, salvo cambiamenti. Sulla home page del sito ufficiale è comparso un banner dedicato che rimanda alla pagina sulle eSIM, dove è possibile anche verificare la compatibilità del proprio dispositivo.

Per chi non avesse ancora familiarità con questa tecnologia, una eSIM è una SIM digitale che consente di attivare un piano cellulare senza dover inserire una scheda rimovibile. Svolge esattamente lo stesso compito della SIM tradizionale, identifica il profilo del cliente e permette l’accesso alla rete, ma è già integrata nei dispositivi compatibili tramite un chip dedicato. Per scaricarla e installarla basta scansionare un apposito QR Code attraverso la funzione presente nel menu di configurazione del telefono, quindi l’inserimento e la rimozione del piano avvengono in modo digitale e non fisico.

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Quanto costa e come si ottiene la eSIM di CMLink Italy

I nuovi clienti possono acquistare la eSIM CMLink Italy sul sito ufficiale scegliendo il formato digitale durante l’acquisto dell’offerta. Una volta completato l’ordine arrivano via email tutte le informazioni necessarie, compresi codice QR e ICCID. Il prezzo è identico a quello della scheda tradizionale, ovvero 1 euro in promozione anziché 10 euro.

Chi è già cliente può invece richiedere il passaggio da SIM a eSIM contattando il Servizio Clienti. Dopo la verifica dell’identità e la procedura di sostituzione, il nuovo codice QR viene inviato all’indirizzo email registrato. Di norma l’operazione costa 10 euro addebitati sul credito residuo, ma al momento è gratuita fino al 30 novembre 2026. Ogni numero può sfruttare la promozione una sola volta e l’offerta vale esclusivamente per il passaggio dalla scheda fisica a quella digitale, mentre sostituire una eSIM con un’altra eSIM comporta il costo standard di 10 euro.

Installazione, cambio di dispositivo e sicurezza

Proprio come la SIM fisica, anche la eSIM dell’operatore può essere attivata soltanto in Italia. Prima di procedere conviene assicurarsi che il telefono sia collegato a una rete WiFi stabile con accesso a internet. A quel punto si apre l’email ricevuta e dalle impostazioni eSIM del telefono si seguono le indicazioni per scansionare il codice QR. Al termine dell’installazione occorre attendere la registrazione alla rete. Se la scansione non va a buon fine è possibile inserire manualmente i dati di attivazione.

Va ricordato che queste schede virtuali funzionano su un solo dispositivo per volta, quindi non è possibile associare la stessa eSIM a due smartphone contemporaneamente. Il codice QR è legato a uno specifico profilo e una volta installato non può essere riutilizzato su un altro apparecchio. Per cambiare telefono bisogna richiedere una nuova eSIM con la procedura di sostituzione unica, valida sia per schede fisiche sia digitali, che in genere costa 10 euro anche in caso di smarrimento, furto o danneggiamento. Servono il profilo eSIM originale con ICCID e la verifica dell’identità, poi viene generato un nuovo profilo con relativo codice QR inviato via email. Da quel momento il vecchio profilo non sarà più utilizzabile.

Se il dispositivo viene perso o rubato è necessario contattare quanto prima il Servizio Clienti per sospendere il numero e sostituire la eSIM, completando la verifica dell’identità e fornendo la documentazione prevista in base al motivo della richiesta. La nuova scheda può essere emessa sia in formato fisico sia digitale. Sullo stesso apparecchio si possono installare più eSIM, ma il numero massimo dipende da marca, modello e sistema operativo. Il servizio funziona su smartphone, tablet e computer portatili compatibili, con differenze legate a modello, mercato di vendita e versione del software, tanto che l’operatore suggerisce di verificare con il produttore in caso di dubbi. La eSIM supporta inoltre il roaming internazionale e si comporta sostanzialmente come una SIM tradizionale, con servizi, Paesi inclusi e tariffe che dipendono dall’offerta sottoscritta.

La rete e le offerte dell’operatore

CMLink è un marchio di China Mobile International Limited, filiale interamente controllata da China Mobile che gestisce le attività internazionali del colosso cinese. In Italia CMLink Italy si appoggia alla rete WindTre tramite l’aggregatore tecnico OpNet, con pacchetti di minuti, SMS e Giga nazionali utilizzabili anche nell’Unione Europea, oltre a minuti verso la Cina e bundle fruibili nella Cina continentale. Le offerte della gamma Enjoy permettono di navigare fino in 4G+ e 4.5G+ con velocità massime di 1 Gbps in download e 75 Mbps in upload, mentre tutte le altre proposte attualmente in commercio includono il 5G con punte fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Fonte: TecnoAndroid