Un gruppo di hacker specializzato in ransomware sostiene di aver colpito Nvidia e minaccia di diffondere sul Dark Web informazioni riservate che, a quanto pare, sarebbero state sottratte durante un attacco informatico. Per l’azienda arriva l’ennesima grana in un periodo in cui i problemi non mancano di certo, e questa nuova minaccia si aggiunge a una lista già piuttosto lunga. Il collettivo si fa chiamare The Gentlemen, un nome che sembra richiamare uno degli ultimi film, o per meglio dire uno dei franchise, firmati da Guy Ritchie.

Al momento il quadro appare parecchio nebuloso e i punti fermi sono davvero pochi. Capire quanto sia seria la faccenda è complicato, anche perché le informazioni disponibili si fermano a ciò che il gruppo ha deciso di rendere pubblico. Nonostante questo Nvidia ha confermato di aver avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto e cercare di ricostruire meglio la situazione.

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Un conto alla rovescia senza alcuna prova

Sul proprio sito ufficiale la banda ha pubblicato una scheda interamente dedicata a Nvidia, accompagnata da un conto alla rovescia che scade il 28 novembre. Nella pagina non viene spiegato in modo esplicito cosa succederà allo scadere del timer. Il contesto del sito però lascia intuire con una certa facilità la natura della minaccia, e il messaggio implicito arriva forte e chiaro anche senza una dichiarazione diretta.

Quello che manca all’appello è l’elemento più importante. Di solito quando un gruppo di cybercriminali pretende un riscatto pubblica qualche dato di esempio per dimostrare di avere davvero in mano materiale concreto. Possono essere alcuni file oppure anche soltanto uno screenshot, quanto basta per rendere credibile il ricatto agli occhi della vittima e di chi osserva dall’esterno. Stavolta invece non è arrivato assolutamente nulla. Nessun campione, nessuna immagine e nemmeno qualche dettaglio sulla dinamica dell’attacco. Non è stato detto quanti dati siano stati trafugati né di che tipo siano, e questo silenzio rende ancora più difficile stabilire se dietro le parole del gruppo ci sia qualcosa di reale oppure soltanto un tentativo di pressione. Il 28 novembre rappresenta quindi l’unica scadenza nota di tutta la vicenda. Fino a quel momento le uniche certezze riguardano la scheda pubblicata dagli hacker e la reazione dell’azienda, mentre sul contenuto dell’eventuale bottino non circola alcuna informazione verificabile.

La posizione di Nvidia e il nodo dei fornitori

Dal canto suo Nvidia ha dichiarato di non aver individuato segnali di compromissione delle proprie reti o delle proprie infrastrutture. Una rassicurazione importante, che però non basta necessariamente a scongiurare ogni rischio. Sempre più spesso infatti chi organizza questo genere di operazioni non punta dritto al bersaglio principale ma sposta l’attenzione su chi gravita attorno all’azienda, concentrandosi su partner terzi e fornitori. In uno scenario del genere i sistemi della società colpita potrebbero risultare puliti, mentre i dati finiti nelle mani sbagliate arriverebbero da un anello esterno della catena. È un’ipotesi che la stessa Nvidia prende in considerazione all’interno della sua dichiarazione ufficiale. Il comunicato resta comunque molto asciutto e si limita a far sapere che l’azienda è al corrente della situazione, sta indagando e sta tenendo d’occhio gli sviluppi.

Fonte: TecnoAndroid