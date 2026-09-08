Motorola Edge 70 Fusion crolla a 299€: minimo storico Amazon

Scendere sotto i 300 euro per Motorola Edge 70 Fusion sembrava improbabile a così poca distanza dal debutto, eppure su Amazon il prezzo è arrivato a 299,9 euro, il minimo storico per questo modello. Il listino parlava di 469 euro, quindi il taglio sfiora il 36% e il risparmio si avvicina ai 170 euro. Numeri che, per uno smartphone presentato al Mobile World Congress 2026 e con un comparto fotografico inedito sul mercato, fanno un certo effetto.

Il biglietto da visita è il design quad curve, dove il vetro anteriore si raccorda al retro senza spigoli netti. Ne esce una silhouette continua, morbida da impugnare, con finiture premium ispirate al nylon e al lino che danno una sensazione quasi tessile al tatto. La leggerezza non manca, visto che nella versione più contenuta il peso si ferma a 177 grammi.

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Materiali seri e un display che non si limita alle curve

Sul fronte robustezza, la scheda tecnica mette in fila certificazione IP68 e IP69, standard militare MIL STD 810H e protezione Corning Gorilla Glass 7i. Tradotto in pratica, acqua, polvere, cadute e getti ad alta pressione non dovrebbero rappresentare un problema, il che per un telefono così curvo e sottile è tutt’altro che scontato.

Il pannello è un Super HD Extreme AMOLED da 6.78 pollici con refresh rate a 144Hz, tra i primi al mondo a portare questa combinazione su un display a quattro curve. Luminosità di picco elevatissima e funzione Water Touch, che permette di continuare a usare lo schermo anche con le dita bagnate, completano il quadro. Dettaglio che chiunque abbia provato a rispondere a un messaggio sotto la pioggia sa apprezzare.

Dentro lavora uno Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da una gestione della memoria piuttosto generosa: 8GB fisici che salgono fino a 24GB grazie al RAM Boost, con 256GB di spazio di archiviazione. Configurazione da fascia medio alta vera, non da compromesso.

Il sensore Sony che nessun altro monta

Qui sta il vero motivo per cui Motorola Edge 70 Fusion ha attirato tanta attenzione. È il primo smartphone al mondo a montare il sensore Sony LYTIA 710 da 50MP con stabilizzazione ottica, accompagnato da un ultrawide da 13MP con funzione Macro e sensore flicker per gestire lo sfarfallio delle luci artificiali. Davanti c’è una selfie camera da 32MP.

La batteria è da 5100mAh con ricarica TurboPower a 68W, quindi si torna operativi in fretta senza dover pianificare la giornata attorno alla presa di corrente. Lato software il dispositivo arriva con Android 16 preinstallato e tre anni di aggiornamenti garantiti, insieme a una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale come Photo Enhancement Engine, Image Studio e Playlist Studio.

Perché 299,9 euro cambiano le carte in tavola

Il punto è tutto qui. A 469 euro Motorola Edge 70 Fusion si collocava in una zona di mercato affollata, dove la concorrenza gioca duro e ogni euro pesa. A 299,9 euro il discorso si sposta su un altro piano, perché in quella fascia raramente si trovano un sensore Sony di ultima generazione, un display a 144Hz e certificazioni di resistenza di questo livello messi insieme.

È la prima volta che il modello scende sotto la soglia dei 300 euro, e considerando quanto poco tempo è passato dalla presentazione, un ribasso di questa portata non capita spesso. La disponibilità su Amazon è immediata, con spedizione rapida per chi decide di muoversi subito. Le offerte di questo tipo, del resto, tendono a durare finché durano le scorte dedicate alla promozione.