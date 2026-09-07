Apple TV domina i Creative Arts Emmys con Widow’s Bay e Bad Bunny

Apple TV è uscita dalla prima tornata degli Emmy con un bottino che pochi si aspettavano così pesante, trainata da Widow’s Bay e dallo show del Super Bowl con Bad Bunny. Già a luglio i numeri parlavano chiaro, con 89 candidature complessive, la cifra più alta mai raggiunta dalla piattaforma. E quasi il 40 per cento di quelle nomination se lo dividevano due sole produzioni, Widow’s Bay e Pluribus. Ora quei numeri hanno iniziato a trasformarsi in statuette vere.

Un dettaglio che sfugge a molti, ma che spiega tutto il resto: gli Emmy non consegnano i loro 118 premi in una sola serata. Prima della gala principale del 14 settembre c’è un primo round, i cosiddetti Creative Arts Emmys, dove vengono assegnate le categorie più tecniche e artistiche. Fotografia, scenografia, suono, casting, costumi. Roba che raramente finisce sui titoli dei giornali, ma che dice parecchio sulla qualità industriale di una produzione. E in quel primo round Apple TV ha fatto benissimo.

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Apple TV: Windows’s Bay domina il fine settimana con otto premi

Widow’s Bay è diventata la produzione più premiata dell’intero weekend, con otto riconoscimenti portati a casa. Arrivava da 19 candidature, il record assoluto all’interno del catalogo Apple, e ne ha già convertite quasi la metà. Nell’elenco dei premi ci sono la miglior attrice guest, il casting, la scenografia, la fotografia, oltre a supervisione musicale, composizione, montaggio e missaggio del suono. Un bottino trasversale, che tocca praticamente ogni reparto.

Con la seconda stagione già confermata e otto statuette in tasca prima ancora della serata che conta, la serie si presenta al 14 settembre come una delle grandi favorite. Lì proverà a vincere il premio per la miglior serie comedy, mentre Pluribus se la giocherà tra le serie drammatiche.

Bad Bunny fa sette su sette e vince il suo primo Emmy

L’altra storia del fine settimana è quella dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show. Lo spettacolo con Bad Bunny ha vinto tutte e sette le categorie in cui era in gara, compresa quella principale, il miglior special di varietà dal vivo. È il primo Emmy della carriera di Benito Antonio Martínez Ocasio, che a luglio aveva già stabilito un altro primato con nove candidature, il massimo mai ottenuto da uno show dell’intervallo del Super Bowl.

Accanto al premio principale sono arrivati quelli per la regia, la coreografia, la direzione musicale, il disegno luci, la direzione tecnica e il lavoro delle telecamere, più il missaggio del suono. Un riconoscimento quasi integrale a tutto ciò che accade dietro al palco.

C’è però una nota agrodolce per Apple. Lo spettacolo è andato in onda su NBC, ed è l’emittente a ricevere formalmente l’Emmy. Apple Music ci ha messo il nome, la spinta produttiva e la promozione, ma la statuetta finisce altrove. Poco male, considerando che il prossimo Halftime Show è già in programma con una stella ancora non annunciata.

Il resto del palmarès e cosa si gioca Apple TV

Oltre alle due grandi vincitrici, Apple TV ha raccolto premi sparsi tra le altre produzioni più candidate a luglio. Pluribus ne ha portati a casa quattro, tra miglior scenografia per un programma narrativo contemporaneo di un’ora o più, miglior musica originale per la sequenza dei titoli, miglior montaggio per una serie drammatica e miglior missaggio del suono.

Margo ha problemi di soldi ha vinto nel comparto look, con miglior acconciatura contemporanea, miglior costume contemporaneo e miglior trucco contemporaneo non protesico. Palm Royale ha invece dominato la parte d’epoca, con miglior costume storico, miglior trucco d’epoca o fantasy e fantascienza non protesico, più la coreografia per programmi sceneggiati. A completare il quadro, Mr. Scorsese si è aggiudicato il premio come miglior serie documentaria o di non finzione.

Il catalogo Apple resta piccolo rispetto a quello dei rivali, ma i numeri di questa prima gala raccontano di una piattaforma sempre più presente nella conversazione dei grandi premi televisivi. Il 14 settembre, con Widow’s Bay tra le comedy e Pluribus tra i drama, arriverà la prova più pesante.