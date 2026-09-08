WhatsApp, nuovi temi e colori per le chat su iPhone

Chi usa WhatsApp su iPhone si troverà presto tra le mani qualche strumento in più per dare un aspetto diverso alle conversazioni. È partito infatti il rilascio di un aggiornamento che amplia le opzioni legate ai temi delle chat, con una gestione più elastica dei colori e dell’aspetto generale dei messaggi. La distribuzione avviene in modo graduale tramite l’App Store, quindi non tutti vedranno la novità nello stesso momento.

Il punto centrale è semplice: ogni conversazione può avere un’identità visiva propria. Si può scegliere un tema per una singola chat oppure applicarne uno unico a tutte quante, senza che questo tocchi in alcun modo ciò che vedono gli altri partecipanti. Una modifica personale, insomma, che resta confinata sul dispositivo di chi la imposta.

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Colori diversi per distinguere le conversazioni

La novità più visibile riguarda l’ampliamento della palette cromatica. WhatsApp mette a disposizione nuovi colori che permettono di creare combinazioni più varie rispetto a quanto era possibile fino a poco tempo fa, quando le alternative erano decisamente più limitate. L’idea di fondo non cambia: dare libertà di scelta senza appesantire un’interfaccia che ha sempre fatto della semplicità il proprio punto di forza.

In concreto, questo significa poter usare tonalità differenti per separare a colpo d’occhio le chat personali dai gruppi o dai contatti di lavoro. Una scorciatoia visiva più che una funzione vera e propria, ma di quelle che nell’uso quotidiano fanno comodo. La personalizzazione agisce sia sulle bolle dei messaggi sia sugli altri elementi grafici collegati al tema selezionato, così ogni conversazione diventa riconoscibile ancora prima di leggere il nome del contatto.

Va detto che non si tratta di una funzione nata dal nulla. I temi erano già arrivati nei mesi scorsi e quello che accade ora è un perfezionamento, con opzioni aggiuntive pensate per chi voleva spingersi un po’ più in là nella modifica dell’interfaccia.

Rollout progressivo su iOS

Come succede spesso con le funzionalità sviluppate da Meta, anche questa arriva a scaglioni. Tradotto: si può avere l’ultima versione dell’app scaricata dall’App Store e comunque non trovare le nuove opzioni tra le impostazioni. Non è un malfunzionamento, è semplicemente il modo in cui l’azienda gestisce i rilasci, tenendo sotto controllo eventuali problemi tecnici prima di aprire i rubinetti a tutti.

Nelle prossime settimane il rollout dovrebbe estendersi a una fetta sempre più ampia di dispositivi compatibili. Per capire se la novità è già attiva sul proprio account basta entrare nelle impostazioni dedicate ai temi delle chat oppure aprire le informazioni di una singola conversazione: se le opzioni ci sono, compaiono lì.

Una strategia che va avanti da mesi

Guardando agli ultimi aggiornamenti, il quadro è abbastanza chiaro. WhatsApp sta lavorando parecchio sugli strumenti che permettono agli utenti di mettere mano all’aspetto dell’app. Oltre ai temi sono arrivati sfondi rinnovati, una gestione dei colori più flessibile e diverse modifiche all’interfaccia, tutte orientate a un look più attuale senza stravolgere le abitudini di chi la usa da anni.

Questo aggiornamento sui temi si inserisce nella stessa direzione. Non cambia il funzionamento dell’applicazione, non aggiunge nulla sul fronte della messaggistica vera e propria, ma offre una serie di miglioramenti estetici che lasciano più margine di manovra a chi vuole cucirsi l’app addosso. La familiarità resta, quella non si tocca, ed è probabilmente la ragione per cui gli interventi restano circoscritti alla parte grafica.

Il rilascio per gli utenti iOS è già cominciato e proseguirà nelle prossime settimane, allargando progressivamente la disponibilità della nuova esperienza di personalizzazione delle chat.