Muitomas amplia il suo universo lifestyle a IFA 2026

Muitomas presenta a IFA 2026 due nuove categorie di prodotti. Il brand italiano del Gruppo Esprinet debutta infatti nel settore dei piccoli elettrodomestici e inaugura anche una nuova linea dedicata alla stationery, ampliando ulteriormente un’offerta già articolata tra beauty, travel, home, utility e pet.

Tra le novità presentate a Berlino spicca la lunchbox riscaldabile, il prodotto che più interpreta l’anima tech della nuova proposta Muitomas. Il dispositivo porta il brand per la prima volta nel mondo dei piccoli elettrodomestici, con l’obiettivo di rendere più semplici alcuni dei gesti quotidiani.

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La lunchbox dispone di una potenza di 80W, pensata per garantire un riscaldamento rapido e uniforme degli alimenti fino a 82 °C. La capacità raggiunge i 1.000 ml, mentre i ganci laterali permettono di mantenere il contenitore chiuso in modo stabile. In dotazione è presente anche il cavo di alimentazione. Il prodotto mantiene inoltre l’approccio colorato e funzionale che caratterizza Muitomas, trasformando un oggetto destinato alla quotidianità in un accessorio che punta a inserirsi naturalmente nelle routine di tutti i giorni.

La nuova stationery punta sulla personalizzazione

L’altra grande novità riguarda invece una categoria completamente diversa. A IFA 2026 Muitomas presenta infatti il suo primo progetto stationery, confermando la volontà di estendere il proprio universo lifestyle seguendo anche i trend legati alla creatività e alla personalizzazione.

Il debutto avviene attraverso una collezione di gomme da cancellare collezionabili, pensate per lasciare spazio alla creatività di chi le acquista. Il concept permette di comporre il proprio set scegliendo tra diversi modelli e forme ispirati al mondo del food. L’idea non è quindi quella di proporre semplicemente un nuovo accessorio da cancelleria, ma di trasformarlo in un elemento personalizzabile e da collezionare, coerente con l’identità lifestyle del marchio.

Un’offerta sempre più ampia

Le nuove categorie si aggiungono alle gamme che hanno costruito l’identità di Muitomas nel corso degli anni. Il catalogo del brand continua infatti a spaziare tra beauty e travel, con proposte dedicate anche agli ambienti domestici, alle utility e al mondo pet.

Con il debutto della lunchbox riscaldabile e della nuova linea stationery, Muitomas porta quindi a IFA 2026 un’espansione che va oltre gli accessori tradizionali, entrando in nuovi ambiti della quotidianità e del lifestyle.