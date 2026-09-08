Samsung Smart Monitor M9 sotto i 1.100 euro: sconto del 39%

Scende sotto i 1.100 euro il Samsung Smart Monitor M9, il pannello da 32 pollici che su Amazon passa da 1.699€ a 1.034,10€, con uno sconto del 39% e un risparmio secco di 664,90€. Non è un semplice monitor da scrivania, perché il QD-OLED 4K a bordo lavora anche come una Smart TV a tutti gli effetti, telecomando incluso.

La parte interessante sta proprio in questa doppia natura. Da un lato c’è la risoluzione 3840 × 2160 con frequenza di aggiornamento a 165 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms, numeri che parlano la lingua del gaming competitivo. Dall’altro ci sono Wi-Fi, altoparlanti integrati e piattaforma smart, cioè tutto quello che serve per guardare una serie senza accendere il computer.

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Un pannello QD-OLED che copre gaming e visione

La tecnologia QD-OLED resta uno degli argomenti più forti di questo display. Immagini brillanti, contrasto profondo, colori che restituiscono bene sia gli ambienti di gioco più curati sia i film in alta definizione. I 165 Hz e i 0,03 ms di risposta fanno il resto, e si sentono soprattutto nei titoli dove la reattività dei comandi conta più della resa cinematografica. I 32 pollici, poi, cambiano il modo di usare la postazione. Spazio abbondante per giocare in 4K, ma anche per affiancare più finestre, montare video, lavorare su documenti e progetti creativi senza sentirsi stretti. È la classica soluzione per chi non ha voglia (o spazio) di tenere sulla scrivania un monitor da gaming, uno schermo da lavoro e un televisore per l’intrattenimento. Uno solo, che fa tutto.

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Gaming Hub, Smart Hub e le funzioni smart integrate

Il Gaming Hub permette di avviare i giochi dei servizi partner in streaming senza collegare né PC né console. Chi invece ha già una macchina da gioco può usare gli ingressi disponibili e continuare comunque ad accedere a tutte le funzioni smart dalla stessa postazione, senza cambiare dispositivo.

Lo Smart Hub gestisce lo streaming in 4K direttamente dal monitor. Va detto che manca il sintonizzatore TV per l’antenna, quindi la televisione tradizionale resta fuori dal quadro, ma telecomando, Wi-Fi e casse integrate coprono senza problemi film e serie. Samsung aggiunge inoltre Office 365, Copilot e Click to Search, funzioni che tornano utili quando il display viene impiegato per la produttività o per cercare informazioni sui contenuti a schermo. Una configurazione che ha senso in una camera, in uno studio o in un setup compatto, dove ogni dispositivo deve coprire più di un compito.

Connettività ampia e prezzo in calo

Sul fronte collegamenti il Samsung Smart Monitor M9 non lascia scoperti molti fronti: HDMI, DisplayPort, USB-C e USB-A, ai quali si aggiungono Bluetooth, Wi-Fi e AirPlay. Significa poter alternare computer, console e dispositivi mobili, con la possibilità di riprodurre contenuti anche in modalità wireless quando serve.

Il taglio di prezzo è la ragione principale per guardare con attenzione a questa offerta. Portare un QD-OLED 4K a 165 Hz da 1.699€ a 1.034,10€ sposta il monitor in una fascia decisamente più accessibile, considerando che si tratta di un pannello con caratteristiche da gaming di fascia alta e non di un semplice schermo smart. Per chi gioca, per chi usa il cloud gaming e per chi consuma molto streaming, la combinazione tra velocità del pannello e funzioni integrate è quella che giustifica la cifra.