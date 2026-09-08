Xiaomi TV S Mini LED 55 crolla a 399 euro: 308 zone e 144Hz

Scendere sotto i 400 euro per un televisore Mini LED da 55 pollici non capita spesso, e infatti Xiaomi TV S Mini LED 55 è arrivato a 399 euro su Amazon, contro un listino di 599 euro. Il calo è maturato nelle ultime settimane, con una discesa progressiva che ha portato il modello al valore più basso mai registrato finora. Sul piatto ci sono 308 zone di dimming, 1200 nit di picco e un pannello capace di spingersi fino a 144Hz, numeri che di solito appartengono a fasce di prezzo ben diverse.

Cosa c’è dietro le 308 zone di dimming

Il punto di forza del televisore è il pannello QD-Mini LED diviso in 308 zone di retroilluminazione indipendenti. Tradotto in pratica, significa che lo schermo può accendere e spegnere porzioni di luce in modo molto più preciso rispetto a un LCD tradizionale, riducendo in maniera evidente l’effetto alone attorno agli oggetti chiari su sfondo scuro. Il classico titolo di coda bianco su nero, per intenderci, o le scene notturne con qualche lampione acceso.

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A questo si somma una luminosità di picco che tocca i 1200 nit, valore che permette di gestire i contenuti HDR con neri profondi e alte luci che non si appiattiscono. Non è un dettaglio da poco, perché molti pannelli di questa fascia si fermano ben prima e finiscono per restituire immagini slavate quando la stanza è illuminata.

Sul fronte videoludico la dotazione è più ricca del previsto. Ci sono due porte HDMI 2.1, il refresh rate arriva a 144Hz con la modalità Game Boost attivabile dal menu e non manca il supporto VRR, pensato per abbattere l’input lag e tenere le animazioni stabili. Chi collega una console di ultima generazione o un PC da gaming trova quindi tutto quello che serve. Il rapporto schermo corpo dichiarato è del 97,74%, quindi le cornici sono ridotte quasi a zero e l’estetica resta pulita.

Il pacchetto si completa con una serie di certificazioni e funzioni che di solito si vedono su prodotti più costosi:

Filmmaker Mode, che disattiva le elaborazioni artificiali e mantiene l’immagine come pensata in fase di regia

Dolby Vision IQ , Dolby Atmos e IMAX Enhanced

, Dolby Atmos e IMAX Enhanced Sistema audio a quattro driver, con bassi corposi e acuti puliti

Sistema operativo Google TV con Chromecast integrato e compatibilità Apple AirPlay

Le recensioni raccolte su Amazon Italia vanno nella stessa direzione: qualità dell’immagine giudicata ottima, audio più potente della media e un rapporto qualità prezzo considerato fuori scala per questa categoria.

Quanto si risparmia e per quanto tempo

Il conto è semplice. Dai 599 euro di listino si passa ai 399 euro attuali, quindi 200 euro in meno e uno sconto di circa il 33%. Una cifra che sposta parecchio l’asticella, perché porta un Mini LED con specifiche premium in una fascia dove normalmente si trovano televisori decisamente meno attrezzati.

L’offerta è gestita direttamente da Amazon, sia per la vendita sia per la spedizione, con i tempi di consegna e le garanzie tipiche dello store. Guardando lo storico dei prezzi di questo modello, nei mesi precedenti la quotazione si era sempre mantenuta su valori più alti, quindi si tratta della finestra più conveniente registrata fino a oggi.

Come accade quasi sempre con questo tipo di promozioni lampo, la disponibilità non è infinita e il prezzo può risalire senza preavviso. Chi aveva messo in lista un upgrade del salotto, magari in vista di un nuovo impianto o dell’arrivo di una console, ha davanti un’occasione concreta.

Xiaomi TV S Mini LED 55 resta acquistabile su Amazon a 399 euro invece di 599 euro, con spedizione a carico dello store.