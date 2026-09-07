Best of IFA 2026: i prodotti migliori della fiera premiati da Tecnoandroid

Tre giorni possono bastare per avere davanti agli occhi una fotografia piuttosto chiara di dove stia andando il mondo della tecnologia. IFA 2026 ci ha portato ancora una volta tra stand, anteprime e prodotti di ogni genere, mettendoci di fronte a un mercato sempre più difficile da racchiudere in poche categorie. Abbiamo incontrato nuovi dispositivi, seguito l’evoluzione di tecnologie già affermate e scoperto idee ancora lontane dagli scaffali dei negozi, insieme a prodotti capaci di attirare la nostra attenzione fin dal primo incontro.

Ora che le porte della fiera di Berlino si sono chiuse, è il momento di fermarsi e scegliere ciò che, tra tutto quello che abbiamo visto e provato, ci ha lasciato davvero qualcosa. Nascono così i TecnoAwards di IFA 2026, la nostra selezione dei prodotti e delle tecnologie che più ci hanno colpito durante questa edizione della manifestazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Best AI-Powered Product – SwitchBot AI MindClip

Tra i dispositivi che meglio rappresentano il modo in cui l’AI sta entrando nella quotidianità, SwitchBot AI MindClip è uno dei più interessanti visti a IFA 2026. Il piccolo wearable è progettato per essere indossato durante la giornata e trasformare conversazioni, idee e informazioni in contenuti che possono essere successivamente ritrovati e utilizzati. Il dispositivo pesa appena 16,8 grammi e può essere agganciato a un colletto, a una camicia, a una giacca o a una tracolla, lasciando all’intelligenza artificiale il compito di organizzare ciò che viene registrato.

Best Audio Product – Cellularline Music Sound DUNA

Con Music Sound DUNA, Cellularline concentra l’attenzione sull’esperienza d’ascolto, cercando di combinare un formato semi-in-ear con tecnologie che normalmente associamo a prodotti più strutturati. Gli auricolari introducono infatti la Adaptive Hybrid ANC, una cancellazione attiva del rumore progettata per adattarsi alle condizioni ambientali, affiancata da un sistema composto da sei microfoni dedicati alla gestione delle chiamate e alla qualità della voce. La scelta di un design semi-in-ear punta inoltre a mantenere un approccio più leggero e naturale nell’utilizzo quotidiano, senza rinunciare alle funzioni di isolamento attivo. DUNA si inserisce così nella fascia più interessante della nuova proposta Music Sound, con un prodotto che prova a trovare un equilibrio tra comfort, cancellazione del rumore e comunicazione vocale.

Best Computing and Gaming Product – ACEMATE S10 Pro

L’ACEMATE S10 Pro porta l’intelligenza artificiale direttamente sul campo da tennis e trasforma quello che normalmente sarebbe un semplice allenamento con una macchina lanciapalle in qualcosa di molto più dinamico. Il robot utilizza una visione binoculare 4K HDR e un sistema di movimento omnidirezionale per seguire la palla e spostarsi sul campo, mentre la nuova tecnologia ACE+ SHOT permette di cambiare internamente la direzione del lancio senza dover ruotare l’intero dispositivo. I colpi possono raggiungere i 120 km/h, con una copertura orizzontale fino a 180 gradi e supporto a traiettorie piatte, topspin e backspin. A rendere il prodotto particolarmente interessante è però l’approccio software: il S10 Pro offre cinque modalità, tra cui Rally, Drill, Serve, Ball Machine e Battle, quest’ultima pensata per simulare un vero avversario. L’AI completa il sistema analizzando i dati raccolti durante l’allenamento e fornendo indicazioni per le sessioni successive, trasformando il robot in un vero partner di allenamento intelligente.

Best Drone – HOVERAir VERSA

HOVERAir VERSA è probabilmente uno dei prodotti che più facilmente riesce a sorprendere già dal primo incontro, perché mette insieme due dispositivi apparentemente diversi in un’unica soluzione. In configurazione normale è una fotocamera tascabile con gimbal meccanico a tre assi, sensore da 1/1,3 pollici e registrazione fino a 4K a 60 fps; collegandola al Flight Kit si trasforma invece in una camera volante autonoma. Non serve quindi un tradizionale radiocomando per ottenere riprese aeree: l’AI può seguire il soggetto, gestire l’inquadratura e sfruttare oltre dieci modalità di volo intelligenti. VERSA integra inoltre funzioni come AI Auto Framing e 3D Worlds, pensata per creare acquisizioni a 360 gradi e ricostruzioni tridimensionali. Con un peso di 163 grammi in configurazione handheld e di circa 230 grammi con il Flight Kit, il progetto riesce a concentrare stabilizzazione, ripresa aerea e automazione in un dispositivo particolarmente compatto.