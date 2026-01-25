Monitor ASUS TUF 34″ in offerta: sconto bomba del 17% su Amazon

Il Monitor ASUS TUF è una soluzione pensata per il gaming e si contraddistingue grazie a un display curvo da 34”. Se siete appassionati di gaming questo è il vostro giorno fortunato. Amazon ha deciso di proporlo nel suo catalogo di prodotti tech con un prezzo davvero molto interessante.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Monitor ASUS TUF in offerta su Amazon

Volete acquistare un nuovo monitor da gaming per dare il via a sessioni di gioco online con amici? Se la risposta è sì, non potete non approfittare del prezzo speciale con cui viene offerto il monitor ASUS. Nello specifico, ASUS ha deciso di portare sul mercato un monitor gaming curvo da 34” pollici WQHD (3440×1440) 1500R, progettato per i giocatori professionisti e per un gameplay coinvolgente.

E’ bene sapere che il TUF Gaming VG34VQ3B offre immagini straordinarie da tutte le angolazioni, grazie alla curvatura 1500R che assicura che ogni punto sia equidistante dagli occhi. Oltre a ciò, la frequenza di aggiornamento di 180 Hz riduce il lag e il motion blur offre la meglio in molte occasioni, come nella strategia in tempo reale e nei titoli sportivi.

Non possiamo non sottolineare che il TUF Gaming VG34VQ3B sfrutta la tecnologia HDR per offrire colori più vividi e livelli di contrasto più elevati rispetto ai monitor tradizionali. Questo diventa dunque uno dei tanti motivi per cui tantissimi utenti hanno già deciso di sostituire il vecchio monitor per acquistare questo innovativo modello a marchio ASUS.

Non dimenticate che il FreeSync Premium offre un’esperienza di gioco senza interruzioni e senza tearing, abilitando il VRR per impostazione predefinita. Dopo aver elencato alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il monitor, non vi resta che procedere con l’acquisto. Oggi il monitor ASUS TUF 34″ costa solamente 297,55 euro grazie al -17%.