Rolls-Royce Project Nightingale: 350 settimane di collaudi

Con i primi prototipi ormai fuori dai laboratori e in mezzo al traffico vero, Rolls-Royce Project Nightingale entra nella fase più dura della sua vita: un programma di collaudo da 350 settimane complessive, spalmate tra climi opposti, altitudini scomode e situazioni che di solito nessuno vorrebbe far vivere a un’auto di questo calibro. Eppure è proprio quello che succederà, perché la vettura nasce per essere guidata e non parcheggiata sotto un telo. Svelata ad aprile 2026, si tratta di una Coachbuild Collection limitata a 100 esemplari, tutti già commissionati da clienti che hanno firmato sulla fiducia, prima ancora di vederla dal vivo.

La formula è facile da raccontare e molto meno da realizzare: prendere la libertà quasi totale del coachbuilding, la carrozzeria su misura che ha fatto la storia della casa di Goodwood, e montarla su una piattaforma 100% elettrica come quella già utilizzata sui modelli più recenti del marchio. Il risultato, nelle intenzioni dei vertici, è il punto più avanzato di ciò che Rolls-Royce sa fare oggi e un assaggio di quello che arriverà nei prossimi anni. Con una precisazione arrivata direttamente dai committenti: queste auto viaggeranno davvero, in ogni angolo del pianeta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Si riparte dalle strade dove tutto è cominciato

Il via al programma è stato dato nel Sud Europa, e non per caso. Sono le stesse strade su cui, oltre un secolo fa, il marchio si costruì la fama di affidabilità che ancora oggi porta in dote. Il nome stesso del progetto nasce lì: Le Rossignol, cioè l’usignolo in francese, era la casa che Sir Henry Royce fece costruire sulla Costa Azzurra per progettisti e ingegneri, a pochi passi dalla sua residenza invernale. Da quella base e dal centro prove di Châteauroux, agli inizi del Novecento, partivano le prove di velocità e resistenza più severe, comprese le lunghe trasferte tra Monte Carlo e Londra. Lo stesso spirito che negli anni Venti portò allo sviluppo delle sperimentali “EX”, costruite per capire fin dove ci si potesse spingere senza vincoli. Il CEO Chris Brownridge il parallelo lo rivendica apertamente: poche Rolls-Royce hanno chiesto tanto a chi le ha disegnate e costruite.

Finito il capitolo europeo, i prototipi si sposteranno sulle strade costiere del Mediterraneo, poi verso il Circolo Polare Artico e infine nei deserti della Penisola Arabica, con escursioni termiche notevoli e quote fino a 2.750 metri. L’idea è semplice: riprodurre ogni possibile scenario d’uso, in qualunque stagione.

Aerodinamica, silenzio e un bagagliaio che sembra un pianoforte

Il lavoro su strada arriva dopo quasi tre anni di sviluppo. I prototipi statici hanno già messo insieme oltre 1.430 ore di lavoro aerodinamico tra simulazioni digitali e galleria del vento, e adesso quei numeri vanno confermati su pista privata ad alta velocità, dove Project Nightingale toccherà circa 250 km/h. Occhio particolare ai fruscii, che dovranno risultare quasi impercettibili.

Perché l’ossessione, a Goodwood, resta sempre la stessa: il silenzio a bordo. Per questa vettura è stato messo a punto un frangivento elettrico dedicato, studiato per evitare che l’aria ad alta pressione rientri nell’abitacolo da dietro. Verrà provato a diverse velocità, sia per limare le turbolenze sia per trattenere il calore quando si viaggia a capote abbassata con il freddo. Anche il tetto in tela ha il suo programma a parte: rivestito con un materiale fonoassorbente inedito che mescola cashmere, tessuto e compositi ad alte prestazioni, affronterà 10 prove distinte su stoffa, meccanismo di chiusura e tenuta fino a 80 gradi.

Poi c’è il pezzo forte, il Piano Boot, un bagagliaio mai visto prima su una Rolls-Royce, che si apre lateralmente con un sistema a sbalzo e un movimento che ricorda il coperchio di un pianoforte. Diventerà uno dei gesti simbolo dell’auto, quindi verrà aperto e chiuso fino a 15.000 volte, suono di chiusura compreso. La telemetria registrerà tutto, ma l’ultima parola su silenzio, autorevolezza e disinvoltura spetterà al giudizio degli ingegneri più esperti della casa.

Fonte: TecnoAndroid