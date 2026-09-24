Windows conserva i file eliminati in tre posti nascosti

Svuotare il Cestino non basta: i file eliminati continuano a esistere dentro Windows, in almeno tre posti che quasi nessuno conosce. Non si tratta di magia nera né di software forensi da laboratorio, ma di funzioni del sistema operativo pensate per il recupero, che come effetto collaterale lasciano tracce di documenti e foto spariti mesi o anni prima. Il risultato è che il PC ricorda cose che l’utente credeva di aver cancellato per sempre.

La cosa interessante è che per andare a caccia di quelle tracce non serve installare nulla di esotico. Gli strumenti sono già integrati in Windows, raggiungibili con pochi clic, a patto di sapere dove guardare. E la stessa logica vale al contrario: chi vuole fare una pulizia profonda deve passare per quegli stessi percorsi, altrimenti la cancellazione resta parziale.

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Versioni precedenti, miniature e Jump List: dove si nascondono i file

Il primo posto da controllare è la scheda “Versioni precedenti” di una cartella. Clic destro, Proprietà, si apre la scheda e, se Windows ha creato uno snapshot del file system, i file eliminati possono ricomparire esattamente dove erano stati lasciati. Dietro questa funzione lavora il Volume Shadow Copy Service, che agisce in combinazione con Ripristino configurazione di sistema, Windows Update e attività pianificate. Non è una copia in tempo reale, va detto, ma uno scatto fotografico dello stato del disco in un momento preciso. Se il file è stato eliminato dopo quello scatto, il sistema può restituirlo senza aggiungere nulla.

Il secondo nascondiglio è più subdolo e tocca direttamente la privacy. Windows conserva una cache delle miniature di tutti i file visualizzati in Esplora file, sotto forma di database con estensione thumbcache_*.db. Normalmente non si aprono, ma con un programma gratuito come Thumbcache Viewer diventano leggibili senza troppa fatica. Dentro ci sono anteprime di foto, screenshot, pagine di documenti cancellati anche anni fa. Non sono i file originali a piena risoluzione, però il confine è sottile: una miniatura può mostrare volti, testi e contenuti sensibili con una nitidezza più che sufficiente a renderli riconoscibili.

Terzo posto: Jump List ed Elementi recenti. Questi elenchi tengono in memoria nomi e percorsi di file che sul disco non esistono più. I dati originali non ci sono, d’accordo, ma rimane la prova che quei file sono esistiti, e può sopravvivere per anni.

I cestini delle app e la pulizia che libera gigabyte

Poi c’è un quarto fattore che sfugge quasi sempre: le applicazioni hanno cestini propri. OneDrive, per esempio, mantiene un Cestino separato da quello di Windows. Eliminare un file dall’interno di un’app non significa affatto che il sistema operativo ne prenda nota, e il risultato è una doppia contabilità di cui l’utente medio ignora l’esistenza.

La parte buona della storia è che tutto questo si può ripulire. Il Sensore memoria di Windows 11 automatizza una fetta del lavoro, occupandosi dei file temporanei e di quelli che il sistema considera superflui. Chi preferisce decidere a mano ha a disposizione Pulizia disco, che permette di scegliere voce per voce cosa mandare via, comprese le miniature in cache e i file di sistema come la cartella Windows.old. Una passata fatta con un minimo di attenzione arriva a liberare decine di gigabyte su un SSD che sembrava già saturo.

Il punto di fondo è la filosofia con cui Windows è costruito: tra la comodità del recupero e la cancellazione definitiva, il sistema sceglie quasi sempre la prima. Nella maggior parte delle situazioni è una scelta sensata, perché salva chi ha cancellato per sbaglio il documento sbagliato. Diventa un problema quando il computer è condiviso con altre persone, oppure quando si rivende o si regala un dispositivo usato senza una pulizia seria. In quel caso le anteprime nella cache e i percorsi nelle Jump List raccontano più di quanto si vorrebbe.

Fonte: TecnoAndroid