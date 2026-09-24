NZXT S5 RGB e Deluxe: case ATX con vetro panoramico sotto 70€

Con i nuovi NZXT S5 RGB e S5 RGB Deluxe il marchio americano rimette in circolazione la serie S, due case mid tower ATX che puntano su vetro panoramico, ventole RGB e un prezzo che si ferma sotto la soglia psicologica dei 70 euro. Stesso telaio, stessa filosofia, con una differenza che riguarda quasi solo il numero di ventole già montate in fabbrica. Il resto, dalle misure ai materiali, è identico. La struttura è in acciaio, con doppio pannello in vetro temperato sul frontale e sul lato sinistro, mentre il fianco destro adotta una superficie in mesh. Una scelta che serve a due cose contemporaneamente, mostrare l’hardware da due angolazioni e lasciare che l’aria entri senza ostacoli, indirizzata soprattutto verso la scheda grafica. I filtri mesh in PVC, rimovibili, si trovano sopra e sotto, e i pannelli si tolgono senza attrezzi.

NZXT S5 RGB, misure contenute e una ventola da 360 mm a telaio singolo

Le dimensioni parlano di 482 x 210 x 423 mm per un volume di 42,8 litri e un peso di 6,14 kg. Numeri contenuti per un ATX, eppure dentro ci stanno schede madri ATX, Micro ATX e Mini ITX, una GPU lunga fino a 415 mm, un dissipatore CPU alto fino a 162 mm e un alimentatore ATX fino a 200 mm. Sul lato destro trova posto una ventola RGB inversa da 360 mm a telaio singolo, una soluzione particolare che mostra verso il vetro il lato più pulito delle pale e continua a pescare aria dalla mesh. Gira a 1.500 RPM, con un flusso dichiarato di 50,46 CFM e una pressione statica di 0,76 mmH₂O, collegamento tramite PWM a 4 pin più ARGB a 5V. Il potenziale di espansione è la parte interessante. Gli alloggiamenti totali per ventole sono 10, tre superiori da 120 mm, tre sul lato destro, tre nella zona inferiore e uno posteriore. Uno degli slot inferiori è angolato e punta direttamente verso la scheda video, quindi aria fresca dritta dove serve. In alto entra un radiatore fino a 360 mm, dietro uno da 120 mm, soluzione quest’ultima che raramente conviene davvero.

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NZXT S5 RGB Deluxe, cinque ventole pronte all’uso

Il NZXT S5 RGB Deluxe parte dallo stesso identico telaio. Non cambiano materiali, ingombri, compatibilità, supporto ai radiatori o connettività. Cambia il corredo, perché oltre alla ventola RGB inversa da 360 mm si aggiungono una RGB inversa da 120 mm nella zona bassa e una RGB tradizionale da 120 mm sul retro, in espulsione. Restano liberi altri cinque alloggiamenti, quindi chi vuole esagerare può farlo in un secondo momento. Il peso sale a 6,44 kg contro i 6,14 kg del modello base. Le due unità a pale inverse mantengono il profilo più ordinato verso il vetro, mentre quella posteriore resta classica. Dietro il tray della scheda madre ci sono fino a 22 mm per far passare i cavi, spazio ragionevole per una gestione ordinata senza dover combattere con il pannello posteriore.

Il pannello frontale mette a disposizione due porte USB A 3.2 Gen 1 da 5 Gbps, una USB C 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps e il jack per le cuffie. Gli slot di espansione sono sette, l’alloggiamento per gli storage prevede una unità da 2,5 pollici e una da 3,5 pollici. Nulla di esotico, ma la dotazione copre le esigenze tipiche di una build moderna. La garanzia è di due anni, i colori disponibili bianco e nero.

Prezzi e disponibilità dei due case

I due modelli arriveranno presso i rivenditori autorizzati a livello globale entro una o due settimane. NZXT S5 RGB costa 59,90 euro, la versione Deluxe si ferma a 69,90 euro, entrambi nelle due colorazioni. Dieci euro di differenza per tre ventole in più, il che chiarisce bene le due filosofie, libertà di scelta da una parte, configurazione già pronta dall’altra. In una fascia medio bassa affollatissima, dove il raffreddamento RGB è ormai un requisito di base più che un lusso, sono cifre che si fanno notare.

Fonte: TecnoAndroid