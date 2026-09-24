Apple Watch Series 12: la modalità Cinema riduce il battito

Il nuovo sistema di rilevamento cardiaco di Apple Watch Series 12 e Ultra 4 cambia le carte in tavola rispetto al passato, perché il battito non viene più misurato ogni cinque minuti ma ogni cinque secondi. Una differenza enorme in termini di dati raccolti, che alimenta il Readiness Score e tutte le funzioni di salute arrivate con questa generazione. C’è però un effetto collaterale piuttosto concreto, ovvero il sensore verde sul retro della cassa che resta acceso quasi in permanenza. In alcune situazioni la cosa passa inosservata, in altre decisamente meno. Lo scenario tipico è la sala cinematografica. Al buio, quella luce verde che pulsa sul polso diventa visibile parecchio più di quanto sarebbe il caso, e chi siede nelle file vicine se ne accorge. Apple ha messo mano al problema, ma la soluzione adottata porta con sé un compromesso che non tutti gradiranno.

Cosa succede davvero quando si attiva la modalità Cinema

La modalità Cinema, richiamabile dal Centro di Controllo, nasce con uno scopo semplice, cioè evitare che il display si accenda per un movimento involontario del braccio. Sui nuovi modelli, però, fa anche altro. Quando è attiva, il rilevamento del battito torna agli intervalli di cinque minuti, esattamente come accadeva sulle generazioni precedenti. La logica dietro la scelta è comprensibile, visto che si punta a spegnere il più possibile quella luce fastidiosa nell’oscurità.

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Il punto delicato è che questo comportamento è impostato di default e non viene segnalato in modo evidente. Tradotto, molti utenti rischiano di attivare la modalità Cinema convinti di silenziare soltanto lo schermo, ritrovandosi invece con dati cardiaci molto meno dettagliati per tutta la durata del film o dello spettacolo. Nessun avviso, nessun messaggio, semplicemente una misurazione più rada.

L’impostazione nascosta che riporta tutto alla normalità

Esiste però un modo per aggirare la limitazione, e si trova in un menu che quasi nessuno apre. Andando in Impostazioni e poi nella sezione Cuore dell’orologio, sotto la voce “Consenti misurazioni continue”, compare un interruttore dedicato chiamato “In modalità Cinema”. Attivandolo, il monitoraggio ogni cinque secondi resta operativo anche quando la modalità è accesa. È una scelta che ha senso per chi ritiene che la luce verde, dal lato interno del polso, non sia poi così visibile agli altri. Un orologio ben aderente e una manica lunga bastano spesso a risolvere la questione, e a quel punto rinunciare alla precisione del rilevamento cardiaco continuo diventa un sacrificio inutile. Chi invece preferisce andare sul sicuro può lasciare tutto com’è, accettando la misurazione più diluita.

Il caso della modalità Sonno resta aperto

Discorso simile, ma con motivazioni diverse, per la modalità Sonno. Anche in quel caso Apple Watch riduce la frequenza delle misurazioni a cinque minuti, solo che qui la decisione appare più sensata. Di notte il consumo della batteria diventa un fattore critico, e la frequenza cardiaca durante il riposo non richiede lo stesso livello di granularità di una giornata attiva. Il bilanciamento tra autonomia e dati raccolti, insomma, pende dalla parte giusta.

Quello che manca è un interruttore equivalente anche per il sonno. Al momento non esiste alcuna opzione per forzare il monitoraggio ogni cinque secondi durante la notte, e sarebbe utile capire quanto peserebbe davvero sull’autonomia complessiva. Per ora chi cerca il massimo dettaglio possibile dai propri dati deve accettare questo limite, mentre sul fronte del cinema la scelta è finalmente nelle mani di chi indossa Apple Watch Series 12 e Ultra 4.

Fonte: TecnoAndroid