One Piece, l’episodio 1180 chiude la stagione il 27 settembre

Manca pochissimo alla chiusura della prima fase dell’arco di Elbaph di One Piece, che con l’episodio 1180 saluta il pubblico e mette il punto fermo sulla stagione 2026 dell’anime. Il capitolo arriva su Crunchyroll il 27 settembre e ha già un primo trailer in circolazione, quel tipo di anteprima che serve più a scaldare gli animi che a spiegare qualcosa. Il titolo scelto è “Elbaph in Despair, Diabolical Covenant, Domi Reversi”, e basta leggerlo per intuire che il tono non sarà esattamente rilassato.

Il contesto è particolare, perché quest’anno la serie ha cambiato pelle dal punto di vista produttivo. Niente più corsa infinita settimana dopo settimana: il nuovo modello prevede 26 episodi l’anno, distribuiti in blocchi, con pause dichiarate invece che improvvisate. Una scelta che ha inevitabilmente cambiato anche il ritmo con cui il pubblico segue la storia, abituato per anni a una programmazione praticamente senza interruzioni.

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Una stagione costruita in modo diverso

Nel corso del 2026 la stagione di One Piece ha portato 25 episodi, ai quali si aggiunge lo speciale One Piece: Heroines, arrivato durante l’estate. L’episodio 1180 chiude quindi la tornata, e lo fa in un momento della narrazione tutt’altro che neutro, considerando quanto accaduto nella puntata precedente. Il sospetto, piuttosto fondato, è che la chiusura arrivi con un cliffhanger di quelli pesanti, pensato per lasciare il pubblico appeso fino al ritorno della serie.

Il manga di Eiichiro Oda nel frattempo prosegue, e sta ancora sviluppando l’arco di Elbaph. Significa che il materiale da adattare non manca affatto, anzi. Ci sono ancora parecchi eventi che l’anime dovrà tradurre in immagini, e il distacco tra le due versioni resta comodo per chi gestisce la produzione. Non è un dettaglio secondario, perché proprio la corsa affannata dietro al manga aveva generato in passato quei problemi di ritmo che il nuovo modello di 26 episodi punta a evitare.

God Valley, il cuore di questa prima fase

Tra tutto quello che è passato sullo schermo in questi mesi, il momento più discusso resta senza dubbio il flashback dell’Incidente di God Valley. Uno dei passaggi storici più importanti dell’intera mitologia di One Piece, atteso da anni e finalmente mostrato con la dovuta ampiezza. La narrazione ha permesso di approfondire figure come Gol D. Roger e Monkey D. Garp, chiarendo dinamiche che per lungo tempo erano rimaste sospese tra accenni e ipotesi dei lettori.

Non solo: lo stesso blocco di episodi ha introdotto informazioni su altri personaggi centrali per la storia, tasselli che con ogni probabilità torneranno utili più avanti. È il tipo di operazione che Oda porta avanti da sempre, seminare oggi per raccogliere fra decine di capitoli, e vederla adattata con questo livello di cura ha reso la prima fase di Elbaph una delle più solide degli ultimi anni.

Cosa succede dopo il 27 settembre

La seconda fase dell’anime tornerà nel corso del 2027, con un’altra tornata prevista di 26 episodi. Data precisa non ce n’è, almeno per ora, e nemmeno indicazioni ufficiali su quali contenuti del manga verranno coperti. L’unica certezza riguarda il formato, identico a quello adottato quest’anno, che a questo punto sembra destinato a diventare lo standard per la serie.

Fino ad allora, il riferimento resta Crunchyroll, dove l’episodio 1180 sarà disponibile il 27 settembre. Chi segue l’anime settimanalmente si troverà davanti a una pausa lunga, compensata però da un finale di blocco che, stando al trailer, punta tutto sulla tensione accumulata nelle ultime puntate. Il titolo dell’episodio, con quel riferimento al patto diabolico e al Domi Reversi, lascia intendere che le carte in tavola verranno rimescolate proprio sul più bello.

Fonte: TecnoAndroid