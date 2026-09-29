Mercedes-AMG: SUV elettrico oltre 1.000 CV, debutto il 17 ottobre

Mercedes AMG si prepara a svelare un SUV elettrico capace di superare la soglia dei 1.000 CV, un progetto che segna una svolta piuttosto netta rispetto alla strada che il marchio di Affalterbach ha sempre percorso per tradizione. Il modello, conosciuto internamente con il nome in codice X591, avrà la sua anteprima assoluta il 17 ottobre 2026 a Stoccarda, mentre le prime consegne sono collocate nella primavera del 2027. Non si parla di una semplice versione rialzata di qualcosa di già visto. Questo SUV GT dovrebbe infatti dare forma a una famiglia indipendente, sviluppata direttamente ad Affalterbach e costruita sulla nuova piattaforma AMG.EA. Dopo la GT elettrica a quattro porte, che ha fatto da modello di debutto, arriva quindi il turno della seconda vettura di serie legata a questa architettura.

Più basso di una GLE e con un’impronta da granturismo

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Credits: TecnoAndroid

Gli ultimi prototipi hanno ormai perso buona parte delle camuffature e mostrano proporzioni abbastanza lontane da quelle di un SUV convenzionale. Il tetto è basso, il cofano lungo e il parabrezza fortemente inclinato, mentre i passaruota pronunciati mettono in risalto la larghezza della carrozzeria. Dietro le ruote anteriori spuntano delle prese d’aria verticali e nella zona posteriore compaiono due elementi aerodinamici, uno spoiler sul tetto e un secondo appena sotto il lunotto. Il frontale punta su grandi aperture e su soluzioni di aerodinamica attiva, pensate per gestire i flussi in base al raffreddamento e alle condizioni di marcia.

Rispetto alla GT elettrica a quattro porte la carrozzeria più alta dovrebbe regalare più spazio soprattutto a chi siede dietro. Sotto il cofano resterà poi un vano bagagli anteriore, nonostante sull’asse davanti trovi posto un motore elettrico. Nell’abitacolo sono attesi un quadro strumenti da 10,2 pollici, un touchscreen centrale da 14 pollici e un display dedicato al passeggero. A governare il tutto ci penserà MB.OS, il sistema operativo della Stella che integra anche servizi basati su ChatGPT, Bing e Google Gemini.

Batteria da circa 106 kWh e ricarica fino a 600 kW

La base tecnica, come detto, è la piattaforma AMG.EA, progettata fin dall’inizio per auto elettriche ad alte prestazioni. La batteria da 106 kWh circa sfrutta un’architettura a 800 volt e sarebbe composta da 2.660 celle cilindriche suddivise in 18 moduli. Il raffreddamento dovrebbe essere affidato a un fluido elettricamente non conduttivo che scorre direttamente attorno alle celle. Lo schema è studiato per supportare potenze di ricarica fino a 600 kW, mentre l’autonomia potrebbe aggirarsi intorno ai 600 km. Mercedes AMG però non ha ancora confermato in via definitiva questi dati, che verranno ufficializzati solo con la presentazione in programma tra poche settimane.

Fino a tre motori e 1.360 CV di potenza

Sul fronte della propulsione AMG adotterà motori a flusso assiale sviluppati da Yasa, società britannica controllata da Mercedes. Ogni unità pesa circa 24 kg e mira a garantire un’elevata densità di potenza in uno spazio ridotto. La configurazione a due motori, uno per asse, dovrebbe sviluppare poco meno di 1.000 CV e fino a 1.600 Nm, con trazione integrale a ripartizione variabile.

L’architettura consente però di spingersi ancora più in alto. La versione di vertice prevede infatti tre motori, due al posteriore e uno all’anteriore, con quest’ultimo che può essere disaccoppiato tramite una frizione quando non serve, così da ridurre le perdite. In questo assetto la potenza dovrebbe toccare i 1.360 CV. Il pacchetto tecnico si completa con sospensioni pneumatiche, quattro ruote sterzanti e stabilizzazione attiva del rollio, mentre al retrotreno potrebbero essere montati pneumatici larghi fino a 325 mm. Il nuovo SUV elettrico della casa di Affalterbach sarà prodotto nello stabilimento Mercedes di Sindelfingen.

Fonte: TecnoAndroid