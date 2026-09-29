Final Fantasy VII Remake Intergrade PS5 a 23,90 €, minimo storico

Chi aspettava il momento giusto per recuperare Final Fantasy VII Remake Intergrade su PS5 adesso ha un motivo concreto per farlo. Su Amazon il gioco è in vendita a 23,90 €, una cifra che coincide con il minimo storico mai registrato sulla piattaforma per questa edizione. Basta confrontarla con il prezzo mediano, fissato a 32,32 €, per capire quanto l’offerta sia interessante.

Guardando i numeri da vicino, la differenza è di 8,42 €, pari a un risparmio di circa il 26% rispetto al valore a cui il titolo viene proposto di solito. Non si parla quindi di un ritocco di pochi centesimi ma di un taglio vero e proprio, che porta la versione per la console Sony a una quota mai toccata prima sullo store. Per chi ha rimandato l’acquisto più volte in attesa di un calo sensibile, questa potrebbe essere l’occasione che mancava.

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Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, un dettaglio che rende tutto più semplice sul fronte della consegna. L’arrivo a casa è previsto entro pochi giorni dall’ordine. C’è però un aspetto da non trascurare perché per gli utenti Prime le condizioni potrebbero essere diverse, quindi conviene dare un’occhiata alla pagina del prodotto prima di confermare il carrello e verificare che tutto sia in linea con le proprie aspettative.

Il ritorno di un classico nato nel 1997

Alla base di questa proposta c’è il remake del gioco uscito originariamente nel 1997, rivisto e arricchito con una serie di novità pensate per rendere l’avventura ancora più immersiva. Non una semplice operazione di restauro, insomma, ma una rilettura che prova a dare nuova vita a un’opera già molto amata, senza però tradirne lo spirito di fondo.

Il cambiamento più evidente riguarda il sistema di combattimento. Le azioni dinamiche in tempo reale si uniscono ai tradizionali scontri, dando forma a una struttura più varia e divertente rispetto al passato. Il risultato è un equilibrio tra due anime diverse, quella più riflessiva legata alla tradizione e quella più rapida e immediata tipica delle produzioni moderne. Chi ha conosciuto la formula classica ritrova qualcosa di familiare, mentre chi si avvicina per la prima volta alla serie trova un approccio decisamente più diretto e movimentato.

Grafica e prestazioni su PS5

Sul piano tecnico la versione Intergrade introduce un’eccellente modalità grafica a 60 fps, che assicura una resa molto più fluida sia durante l’esplorazione sia nelle fasi di battaglia, dove la reattività conta parecchio. A questo si aggiunge una maggiore attenzione alla nitidezza delle texture, con un impatto visivo più pulito e definito rispetto a quanto visto in precedenza.

Nel complesso questo rifacimento migliora in maniera importante un’esperienza che era già straordinaria in origine, puntando tanto sul gameplay quanto sulla qualità dell’immagine. Si tratta di interventi che toccano gli aspetti più sentiti dai giocatori, dalla varietà degli scontri alla pulizia grafica, e che rendono il titolo una scelta solida per chi possiede la console di casa Sony.

Proprio su PlayStation 5 il gioco si trova ora a 23,90 € su Amazon, il prezzo più basso mai visto per questa edizione, contro i 32,32 € della quotazione mediana. Spedizione e vendita sono gestite direttamente dal colosso dell’ecommerce, con consegna prevista entro pochi giorni dall’ordine.

Fonte: TecnoAndroid