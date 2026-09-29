EA Sports FC 27 per Switch 2 scende al minimo storico su Amazon

Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su EA Sports FC 27 in versione Nintendo Switch 2 può già contare su un primo taglio di prezzo. Il nuovo capitolo della serie calcistica è arrivato da pochissimo nei negozi e su Amazon viene proposto a 59,99 € invece dei 69,99 € indicati come prezzo consigliato. Il risparmio è di 10 euro, pari al 14%, e non è una cifra da sottovalutare per un titolo appena uscito.

C’è poi un aspetto che rende l’offerta ancora più interessante. Quello attuale è infatti il minimo storico per la versione destinata alla console ibrida di Nintendo, quindi mai prima d’ora questa edizione era scesa così in basso. Un segnale piuttosto raro nei giorni immediatamente successivi al lancio, quando i prezzi tendono di solito a restare fermi sul listino ufficiale.

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Lo sconto su Amazon e i tempi di consegna

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon direttamente, senza passare da rivenditori terzi. La consegna è prevista entro pochi giorni dall’ordine, un dettaglio che fa comodo a chi vuole iniziare a giocare il prima possibile senza attese lunghe.

Il momento, del resto, sembra favorevole per il gioco di Electronic Arts. EA Sports FC 27 occupa infatti le prime posizioni della classifica inglese di questa settimana, dove guida la graduatoria insieme a Silent Hill: Townfall. Un avvio che conferma l’attenzione del pubblico verso il nuovo episodio della saga calcistica, ora disponibile anche su Switch 2 a un prezzo più accessibile.

The Grounds e il mercato della carriera rinnovato

Sul fronte dei contenuti, il nuovo capitolo porta con sé diverse novità pensate per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. La più evidente si chiama The Grounds ed è una piattaforma social interamente dedicata al calcio. Qui gli appassionati possono ritrovarsi, incontrarsi e sfidarsi all’interno di un ambiente multiplayer inedito, costruito proprio per favorire l’incontro tra giocatori.

Non mancano gli interventi su una delle modalità più amate dai fan di lunga data. Il Career Transfer Market, ovvero il mercato dei trasferimenti della modalità carriera, è stato rivisto con una serie di ottimizzazioni che puntano a renderlo più efficace rispetto al passato. Chi passa ore a costruire la propria rosa stagione dopo stagione troverà quindi un sistema ritoccato in più punti.

L’Album FUT per la squadra dei sogni

Anche Football Ultimate Team, la modalità che da anni rappresenta il cuore competitivo della serie, riceve una novità interessante. Si tratta del nuovo Album, una sezione che permette di immortalare la propria formazione ideale e di conservarla come in una vera raccolta di figurine digitali.

Nell’Album FUT è possibile valutare set completi e oggetti giocatore legati sia al passato sia al presente, così da tenere traccia dei campioni collezionati nel tempo. Una funzione che guarda soprattutto ai collezionisti, quelli che amano completare le serie e mettere in vetrina la propria squadra dei sogni, ora disponibile su Nintendo Switch 2 a 59,99 € su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid