WhatsApp su iPhone, arriva il pulsante di ricerca nelle chat

La ricerca dei messaggi su WhatsApp per iPhone diventa più diretta, perché l’app introduce un pulsante dedicato che permette di cercare all’interno di chat, gruppi e canali senza dover passare dalla schermata delle informazioni. Un dettaglio piccolo, all’apparenza, ma chi usa l’applicazione ogni giorno sa bene quanto possa pesare: ritrovare quella frase scritta settimane prima, quell’indirizzo, quel numero di telefono buttato lì in mezzo a centinaia di altri messaggi è sempre stato un percorso più lungo del necessario.

Il meccanismo, fino a oggi, richiedeva qualche passaggio in più. Per cercare qualcosa dentro una conversazione bisognava toccare il nome del contatto o del gruppo, entrare nella scheda con i dettagli e solo da lì raggiungere la funzione di ricerca. Nulla di complicato, ma tre tocchi invece di uno fanno la differenza quando si ha fretta. Con il nuovo pulsante di ricerca quel giro diventa superfluo, perché l’accesso avviene direttamente dalla conversazione aperta.

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Come cambia la ricerca dentro le chat

La novità riguarda iPhone e si applica a tutti i tipi di conversazione gestiti dall’app. Vale per le chat individuali, quelle uno a uno, dove spesso si accumulano mesi o anni di scambi. Vale per i gruppi, che per loro natura producono un volume di messaggi molto più alto e diventano quindi il terreno ideale per una funzione di questo tipo. E vale anche per i canali, lo strumento di comunicazione a senso unico usato da creatori, testate e organizzazioni per diffondere aggiornamenti a un pubblico ampio.

In pratica cambia il punto di partenza. La ricerca era già presente, ma era nascosta dentro un menu secondario, quello delle informazioni del contatto o del gruppo. Ora viene portata in superficie, dove serve davvero, cioè nella schermata in cui si sta effettivamente leggendo e scrivendo. È il tipo di intervento che non aggiunge funzioni nuove ma rende più veloce qualcosa che si fa spesso, e in un’app usata per lavoro, famiglia e organizzazione quotidiana la velocità conta.

Un ritocco che segue la logica dell’uso quotidiano

Chi gestisce decine di conversazioni contemporaneamente conosce la situazione: un collega ha mandato le coordinate bancarie, un amico il nome del ristorante, un gruppo di condominio la data dell’assemblea. Tutte informazioni che finiscono sepolte sotto il flusso costante di nuovi messaggi e che, senza una ricerca comoda, si ritrovano solo scorrendo a mano. Avere il pulsante a portata di pollice dentro la chat riduce quel tempo perso.

La scelta di WhatsApp si inserisce in una tendenza riconoscibile nello sviluppo dell’app, quella di riorganizzare l’interfaccia mettendo in primo piano gli strumenti più richiesti invece di lasciarli dentro sottomenu. La ricerca globale, quella che parte dall’elenco delle chat e cerca in tutto l’archivio, resta il punto di riferimento per chi non ricorda nemmeno in quale conversazione si trovi il messaggio. Ma quando il contesto è già chiaro, cercare dentro la singola chat è molto più efficace, perché restringe subito il campo ed evita risultati fuori tema.

Per i canali il discorso è simile ma con una sfumatura diversa. Lì il flusso è verticale, con contenuti pubblicati in serie e nessuna possibilità di rispondere, quindi la ricerca interna diventa il modo più pratico per recuperare un annuncio o un aggiornamento passato senza scorrere all’infinito verso l’alto. Lo stesso pulsante, insomma, risolve esigenze diverse a seconda di dove viene usato.

Fonte: TecnoAndroid