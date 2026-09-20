Lockheed Martin Vectis: primo volo entro il 2027 con 5 velivoli

Lockheed Martin ha tolto il velo su Vectis, il velivolo autonomo pensato per volare al fianco dei caccia con equipaggio e, nelle intenzioni, per affiancare mezzi come F-35 nelle missioni più delicate. Non è un esercizio di stile, ma un progetto concreto, con una tabella di marcia già fissata e una piccola flotta sperimentale in arrivo. Il messaggio che arriva dall’industria americana è piuttosto chiaro: una parte crescente del combattimento aereo del futuro potrebbe non prevedere una persona seduta dentro ogni abitacolo.

Da tempo la domanda circola negli ambienti del settore, ed è una domanda legittima. Considerato il livello raggiunto dai droni, perché continuare a mandare velivoli pilotati da esseri umani in scenari dove il rischio è altissimo? La risposta che si sta consolidando non è l’abolizione del pilota, bensì una divisione dei compiti. Il caccia con equipaggio resta il centro della manovra, mentre attorno a lui si muove una squadra ridotta di mezzi senza pilota che eseguono il lavoro più esposto.

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Come funziona l’idea dietro il Collaborative Combat Aircraft

Il concetto di Collaborative Combat Aircraft si regge su un principio semplice da spiegare e complicatissimo da realizzare. Un velivolo pilotato coordina una piccola formazione di aerei autonomi e li impiega in base alla situazione. Possono essere spinti in avanti, là dove la minaccia è più concreta, oppure usati come sensori avanzati per estendere lo sguardo del gruppo. Possono lavorare come disturbatori elettronici, confondendo le difese avversarie, o trasformarsi in piattaforme d’attacco vere e proprie.

Il vantaggio è evidente anche per chi non mastica temi militari. Il mezzo autonomo è sacrificabile in un modo in cui un caccia con equipaggio non potrà mai esserlo, e questo cambia il calcolo del rischio di un’intera missione. Al tempo stesso permette di moltiplicare il numero di assetti in volo senza moltiplicare il numero di piloti da addestrare e da proteggere. È qui che si inserisce Vectis, presentato come la proposta di Lockheed Martin per questo tipo di scenario.

Cinque esemplari e il primo volo entro il 2027

Il programma sta accelerando. Oltre al prototipo iniziale verranno costruiti altri quattro velivoli, portando la flotta sperimentale a cinque unità complessive. Una scelta che racconta parecchio sulle intenzioni dell’azienda: non un singolo dimostratore da mostrare alle fiere, ma un piccolo gruppo di mezzi con cui provare davvero le procedure di volo coordinato, i test di autonomia e l’integrazione con i caccia esistenti.

Il primo volo di Vectis è previsto entro la fine del 2027. Una finestra temporale ravvicinata, se si pensa ai tempi biblici che di solito accompagnano i programmi aeronautici militari, e che lascia intuire quanto la competizione in questo segmento sia diventata serrata. Lockheed Martin è tra le realtà più avanzate del comparto militare statunitense, e il fatto che abbia deciso di mostrare pubblicamente il proprio velivolo autonomo è un segnale di quanto la corsa sia entrata nel vivo.

Resta il nodo più interessante di tutta la vicenda, che è poi quello tecnologico. Far volare un drone è ormai roba nota. Farlo volare insieme a un caccia con equipaggio, farlo reagire in tempo reale agli ordini del pilota e farlo operare in un ambiente dove le comunicazioni possono essere disturbate è un’altra faccenda. I cinque esemplari previsti serviranno esattamente a questo, a capire quanto l’idea regge quando lascia la carta e sale in quota.

Fonte: TecnoAndroid