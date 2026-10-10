App Google, impostazioni come su iOS e Ricerca Live rinnovata

Google sta preparando un paio di ritocchi estetici per App Google, l’applicazione che sui dispositivi Android raccoglie tutte le funzioni di intelligenza artificiale di Mountain View. Le novità sono due. Da una parte arriva un redesign delle impostazioni, dall’altra un’interfaccia più ordinata per Ricerca Live. Si tratta della funzione della AI Mode che, quando si condivide il flusso della fotocamera, svolge più o meno lo stesso ruolo che Gemini Live ricopre per Gemini.

Serve però una premessa, perché il quadro va letto con la giusta cautela. Queste modifiche si trovano ancora in fase di sviluppo e per il momento non sono disponibili nemmeno per chi partecipa ai test in beta. Non esistono tempistiche ufficiali e non è neppure scontato che le novità arrivino davvero sugli smartphone degli utenti.

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Impostazioni di App Google più vicine al Material 3 Expressive

Gli indizi emergono dalla versione 17.64.13 beta di App Google. Analizzandola è venuto fuori che il colosso di Mountain View intende riprogettare da capo la sezione dedicata alle impostazioni dell’app. L’aspetto attuale, semplice e lineare, dovrebbe lasciare il posto a una struttura organizzata su più schede, decisamente più in sintonia con i canoni del Material 3 Expressive, il linguaggio grafico che Google sta portando un po’ ovunque nel suo ecosistema.

Il cambiamento non si ferma alla superficie. Le varie voci verranno raggruppate per categorie, ovvero “La tua esperienza con l’app”, “Privacy e sicurezza”, “App connesse” e “Ulteriori informazioni e supporto”, e almeno in parte subiranno anche una riorganizzazione. C’è poi un dettaglio curioso. Il design finale è praticamente identico a quello che si trova già oggi nella versione per iOS dell’applicazione, quindi su Android si tratterebbe in sostanza di un allineamento a quanto proposto sui dispositivi Apple.

Ricerca Live, la fotocamera si sposta in una finestra ridimensionabile

La stessa build nasconde qualche traccia anche sul rinnovamento dell’interfaccia di Ricerca Live, in particolare quando è attiva la condivisione della fotocamera. Al momento il flusso video occupa l’intero schermo. Nella nuova veste in lavorazione invece il video condiviso viene rimpicciolito e racchiuso all’interno di un rettangolo. Questo riquadro è dotato di una maniglia che consente di ridurne ulteriormente le dimensioni e all’occorrenza può essere perfino ridotto a icona.

Insieme a questo restyling dovrebbe trovare posto un’altra modifica. Sembra infatti che Google sia in procinto di eliminare il pulsante Trascrizione dalla barra degli strumenti collocata nella parte bassa dello schermo. Non è chiaro se si tratti di una semplice svista, visto che tutto è ancora in sviluppo, oppure se la funzione verrà ricollocata da qualche altra parte nell’interfaccia.

Come aggiornare App Google o provare le novità in anteprima

App Google è preinstallata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google, quindi non c’è bisogno di scaricarla. Per mantenerla aggiornata basta aprire il Google Play Store, raggiungere la pagina dell’applicazione e toccare il pulsante “Aggiorna” nel caso in cui sia disponibile una nuova versione.

Chi invece desidera provare in anteprima le funzionalità che Big G introdurrà nella sua app di ricerca può iscriversi al programma beta attraverso la pagina dedicata. Una volta completata la registrazione, l’applicazione inizierà a ricevere gli aggiornamenti in beta al posto di quelli stabili.

Fonte: TecnoAndroid