Popolamento delle Americhe, una finestra chiave nell’era glaciale

La storia umana delle Americhe potrebbe essere molto più antica di quanto le teorie del passato abbiano sempre lasciato intendere. Al centro della questione c’è il momento in cui i primi gruppi umani si sono stabiliti nel continente, e un’argomentazione piuttosto intrigante colloca il primo popolamento delle Americhe dentro una finestra temporale ben precisa, nel pieno dell’era glaciale. È un’idea che rimescola le carte su uno dei capitoli più dibattuti della preistoria e che costringe a guardare con occhi diversi le cronologie date per acquisite.

Per molto tempo le ricostruzioni più accreditate hanno descritto un quadro più recente, con l’arrivo dell’uomo nel Nuovo Mondo collocato in un’epoca successiva rispetto a quella suggerita da questa nuova lettura. Oggi quella linea temporale appare meno solida. Non si tratta di un dettaglio da addetti ai lavori, perché spostare indietro la data d’inizio significa rivedere il modo in cui si racconta l’intera presenza umana su quelle terre, dalle prime comunità fino a tutto ciò che è venuto dopo.

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Una finestra chiave in piena era glaciale

L’aspetto più interessante dell’ipotesi riguarda proprio il periodo indicato. L’argomentazione individua una finestra chiave durante l’era glaciale, quindi in una fase in cui le condizioni ambientali erano tutt’altro che accoglienti. Eppure è lì che, secondo questa interpretazione, andrebbe cercato l’avvio dell’insediamento umano nel continente americano.

Sembra quasi un controsenso. Immaginare gruppi di persone che si spostano e mettono radici in un’epoca segnata dal freddo e dai ghiacci richiede di pensare a comunità capaci di adattarsi a contesti estremi, di trovare risorse dove apparentemente ce n’erano poche e di sopravvivere in territori difficili. Proprio questo elemento rende la proposta così affascinante e, allo stesso tempo, così discussa tra chi si occupa delle origini del popolamento americano.

La domanda di partenza, del resto, è di quelle che accompagnano gli studiosi da generazioni: quando le persone si sono stabilite per la prima volta nelle Americhe? Ogni risposta proposta nel tempo ha spostato l’asticella un po’ più in là, e questa non fa eccezione. Anzi, la colloca in un’epoca che fino a poco fa sarebbe sembrata decisamente improbabile per un insediamento stabile.

Perché le vecchie teorie vengono rimesse in discussione

Il messaggio di fondo è piuttosto netto. La storia umana delle Americhe risulterebbe molto più antica rispetto a quanto ipotizzato dalle teorie precedenti, che per lungo tempo hanno rappresentato il punto di riferimento per chiunque si avvicinasse all’argomento. Quelle ricostruzioni non vengono cancellate di colpo, ma perdono parte della loro autorevolezza davanti a un’argomentazione che guarda più indietro nel tempo.

Capita spesso, nello studio del passato remoto, che una cronologia considerata quasi definitiva finisca per essere ritoccata. È il modo in cui la ricerca procede, per aggiustamenti successivi e confronti continui tra interpretazioni diverse. Nel caso del popolamento delle Americhe il ritocco non è affatto marginale, perché riguarda l’inizio stesso della vicenda e quindi tutto ciò che ne deriva in termini di migrazioni, adattamento e sviluppo delle prime società del continente.

Il cuore della proposta resta comunque l’arco temporale individuato. Secondo questa lettura i primi abitanti avrebbero raggiunto e popolato le Americhe durante l’era glaciale, in una finestra precisa che anticipa di molto le date sostenute finora dalle ricostruzioni tradizionali.

Fonte: TecnoAndroid