Lidl vende moto 125 a 2.999 euro: la Prike PXA fa 600 km

Comprare una moto da Lidl non è più una battuta da bar: in Germania, tra le corsie del discount e soprattutto sul portale di vendita online, sono comparsi veicoli a due ruote veri, omologati, con targa e libretto. Niente minimoto per bambini o giocattoli da giardino, ma modelli stradali a marchio Prike, Alpha Motors e Luxxon, piazzati a cifre che fanno sobbalzare chiunque abbia dato un’occhiata ai listini delle 125 negli ultimi tempi.

La logica è quella tipica della grande distribuzione, cioè volumi alti e margini compressi, applicata però a un prodotto che di solito si acquista in concessionaria dopo giri di prova e trattative. Il risultato è una gamma piuttosto ampia, divisa tra moto e scooter, con prezzi che in certi casi scendono sotto quota tremila euro.

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Prike PXA e PXS, le 125 che costano quanto uno scooter usato

Il modello che cattura subito l’attenzione è la Prike PXA Adventure, una 125 stradale proposta a 2.999 euro. Sotto c’è un monocilindrico quattro tempi da circa 10 CV abbinato a un cambio a sei rapporti, mentre il disegno gioca su linee spigolose e moderne. Dal punto di vista ciclistico sta esattamente in mezzo tra un’enduro e una motard, con cerchi a raggi da 17 pollici, gomme leggermente tassellate e sospensioni a lunga escursione che portano l’altezza da terra a 260 mm.

Il numero più interessante però riguarda l’autonomia. Serbatoio da 15,5 litri, consumo dichiarato di 2,3 litri ogni 100 km: due conti veloci e si superano i 600 km con un pieno solo. Il peso in ordine di marcia si ferma a 152 kg e la dotazione di serie, vista la cifra richiesta, è tutt’altro che spartana. Fari full LED, cruscotto digitale, piastra portapacchi e perfino i telaietti per montare le borse laterali.

Chi preferisce qualcosa di più tradizionale può guardare alla Prike PXS 125 Scrambler, che scende a 2.799 euro. Motore, impianto frenante, cerchi e peso sono gli stessi della sorella, cambia il telaio. L’estetica qui è pulita, essenziale, tutta giocata sul serbatoio e su una sella marrone monopezzo a 82 cm da terra. Anche in questo caso l’illuminazione è integralmente a LED, frecce comprese, mentre le informazioni di guida arrivano da un piccolo display LCD senza troppe pretese.

Gli scooter e il caso XDV 125

Nei punti vendita tedeschi lo spazio dedicato agli scooter è altrettanto generoso, e il pezzo forte è l’XDV 125, un mezzo dall’impostazione adventure con monocilindrico 125 da 10 CV, raffreddamento a liquido, iniezione elettronica e cambio automatico. Pesa 156 kg in ordine di marcia e porta con sé 13,5 litri di benzina.

A sorprendere è soprattutto l’elenco degli accessori, considerando che il listino parla di 3.699 euro con una promozione attuale che lo porta a 3.428 euro. A bordo ci sono ABS su entrambi i canali con doppio disco, forcella tradizionale e due ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico, sistema keyless, manopole riscaldate, prese USB, blocchetti elettrici retroilluminati, parabrezza, leve del freno regolabili nella distanza, cavalletto centrale e illuminazione full LED. Sopra a tutto un ampio display LCD a colori che mostra addirittura la pressione degli pneumatici in tempo reale.

Sfogliando il sito tedesco la scelta si allarga ancora. Ruota alta da città, GT con cerchi da 14 pollici, fino a proposte dalle forme piuttosto particolari come il Luxxon Cruiser 125, venduto a 1.852 euro, più o meno quanto un buon telefono di fascia alta.

E in Italia?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su un possibile sbarco di questi mezzi nei negozi italiani. Se però la catena decidesse di portare anche da noi la gamma Prike, le PXA si ritroverebbero sul mercato come le enduro e le scrambler 125 dal prezzo più basso in assoluto.

Fonte: TecnoAndroid