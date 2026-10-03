LG OLED55B6ELC scende a 899€ su Amazon: 120Hz e Gemini integrato

Chi aspettava il momento giusto per passare a un TV OLED 55 pollici adesso ha un buon motivo per farlo, perché LG OLED55B6ELC è sceso su Amazon a 899€ invece dei 1499€ di listino. Neri assoluti, un processore AI di ultima generazione e un refresh rate a 120Hz sotto la soglia dei 900€ sembrano quasi un controsenso nel 2026. Eppure questo modello della Serie B6E dimostra che l’ingresso nel mondo OLED può avvenire senza rinunce sostanziali e soprattutto senza svuotare il portafoglio. Il prezzo è ai minimi del periodo ed è un’occasione concreta per chi da tempo pensava di lasciarsi alle spalle i tradizionali pannelli LED.

Il processore alpha 8 e il pannello che fa la differenza

Il cuore del televisore è il processore alpha 8 AI Processor 4K Gen3, un chip con una NPU fino a 5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente. A questo si aggiungono una CPU potenziata del 10% e una capacità di memoria cresciuta del 20%. Sulla carta restano numeri, ma nella pratica si traducono in un upscaling dell’immagine molto raffinato chiamato α8 AI Super Upscaling 4K, capace di ottimizzare qualsiasi contenuto in tempo reale.

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La vera forza di LG OLED55B6ELC però è il pannello OLED 4K da 3.840 x 2.160 pixel. Parliamo di 8,3 milioni di pixel autoilluminanti che garantiscono il celebre Nero perfetto certificato a prescindere dalla luce presente nella stanza. Il tempo di risposta di appena 0,1 ms e la frequenza nativa a 120Hz con VRR ne fanno una scelta solida anche per il gaming più esigente. C’è la compatibilità con NVIDIA G Sync e AMD FreeSync Premium e non mancano 4 porte HDMI 2.1 pensate per sfruttare fino in fondo le console di ultima generazione.

Anche sul fronte HDR la dotazione è completa, con il supporto a Dolby Vision, HDR10 e HLG insieme all’HFR fino a 4K 120fps. Il sistema operativo è webOS 26 e porta con sé l’assistente Gemini integrato. Nella confezione trova posto il telecomando AI Magic Remote modello MR26GB, che completa un pacchetto pensato per chi vuole un’esperienza smart moderna senza complicazioni.

Audio, comfort visivo e quanto si risparmia

Il comparto sonoro mette a disposizione 20W con diffusori 2.0 e supporto Dolby Atmos. Per l’utilizzo di tutti i giorni la potenza è sufficiente, anche se il massimo potenziale emerge abbinando una soundbar dedicata. Merita una menzione pure la certificazione Eyesafe per la riduzione della luce blu, un valore aggiunto per chi trascorre parecchie ore davanti allo schermo tra film, serie e partite.

Veniamo al prezzo. Il listino di questo televisore LG è fissato a 1499€ ma grazie alla promozione attiva su Amazon lo si porta a casa a 899€. Lo sconto sfiora il 40% e corrisponde a circa 600€ di risparmio rispetto alla cifra consigliata dal produttore. Una quotazione del genere colloca questo OLED tra le offerte più interessanti del momento per chi cerca una porta d’accesso di qualità alla tecnologia OLED senza dover affrontare i costi delle serie C6 o G6, decisamente più impegnative per il budget.

La disponibilità al momento è confermata sullo store, ma promozioni di questo tipo tendono a durare poco e conviene muoversi in fretta prima che le scorte si esauriscano o che il cartellino torni a salire.

Fonte: TecnoAndroid