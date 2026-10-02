Gemini, le Skills sostituiscono le Gems e arrivano anche gratis

Google ha avviato la distribuzione delle nuove Skills di Gemini, la funzione che prenderà il posto delle Gems all’interno del suo assistente basato sull’intelligenza artificiale. Dopo le prime indiscrezioni emerse durante il fine settimana, l’azienda ha spiegato con maggiore precisione come avverrà il passaggio e chi potrà approfittarne. La novità più interessante riguarda il pubblico coinvolto, perché le Skills arriveranno anche agli utenti gratuiti e non soltanto a chi utilizza già Spark, dove la funzione aveva fatto il suo debutto qualche tempo fa.

Le Skills arrivano direttamente nella chat di Gemini

L’idea alla base delle Skills è piuttosto semplice. Si tratta di istruzioni riutilizzabili pensate per le attività che capita di svolgere spesso, così da non doverle riscrivere ogni volta da capo. Fin qui il concetto non si discosta molto da quello delle Gems. La differenza sta nel modo in cui vengono richiamate, ed è una differenza che nella pratica quotidiana pesa parecchio.

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Con le Gems era necessario aprire un gestore dedicato, il cosiddetto Gem Manager, prima di poter sfruttare le istruzioni salvate. Le Skills invece si possono attivare direttamente dalla casella principale del prompt, digitando un semplice comando /. Tutto avviene quindi dalla normale interfaccia della chat, senza deviazioni e senza passaggi intermedi che spezzano il flusso di lavoro.

Va detto però che la transizione non sarà completa fin da subito. Google ha chiarito che nelle prossime settimane le Skills raggiungeranno la parità di funzionalità con le Gems, recuperando gradualmente gli strumenti che oggi ancora mancano all’appello. Tra le aggiunte previste c’è la possibilità di condividere le proprie Skills con altre persone tramite appositi link. Arriverà anche l’opzione per inserire come contesto file presenti su Google Drive oppure notebook, in modo da ampliare le informazioni che l’assistente può consultare quando esegue le istruzioni associate a una determinata Skill.

Chi ha già costruito una piccola collezione di Gems può stare tranquillo. La migrazione verso le Skills sarà automatica, quindi nessuno dovrà ricreare a mano le proprie configurazioni. La nuova funzione sarà inoltre disponibile per tutti gli utenti gratuiti privi di accesso a Spark, con una distribuzione che coinvolgerà gli utilizzatori di Gemini a livello globale.

Il rollout globale e il calendario per l’addio alle Gems

Il debutto delle Skills di Gemini è partito oggi per gli utenti di tutto il mondo. Per le altre categorie di clienti l’accesso alla novità è atteso nel corso delle prossime settimane, lo stesso arco di tempo in cui Google porterà a termine anche il trasferimento delle funzionalità dalle vecchie Gems ai nuovi strumenti.

Più articolato il discorso sulle tempistiche di dismissione. Gli utenti con account Google personali perderanno l’accesso alle Gems a partire da novembre. Per il mondo professionale i tempi sono più distesi. I clienti di Google Workspace nelle versioni business, enterprise e non profit vedranno avviarsi la migrazione da marzo 2027. Ancora più margine per il settore education, che potrà contare sulle Gems fino a giugno 2027, data fissata come scadenza definitiva per scuole e università.

Fonte: TecnoAndroid