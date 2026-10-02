Amazon Fire TV Stick 4K 2026: nuovo design e tasto Home animato

mazon sembra pronta a presentare la nuova Fire TV Stick 4K, che si è già lasciata vedere in una serie di immagini promozionali arrivate in anticipo sul debutto ufficiale. Il materiale proverrebbe da fonti indipendenti legate alla distribuzione e mostra per la prima volta il modello 2026 insieme al telecomando che lo accompagnerà. Le novità più evidenti riguardano il design, che cambia in modo abbastanza netto sia sulla chiavetta sia sul controller, mentre sul fronte tecnico le informazioni restano ancora poche.

Una chiavetta più squadrata e forse più compatta

La nuova Fire TV Stick si distingue prima di tutto per le forme. Il corpo appare più squadrato, con linee meno morbide rispetto ai modelli attualmente in vendita, e questo le dà un aspetto un po’ più rigoroso. Non cambia invece il sistema di collegamento, che resta quello diretto alla porta HDMI del televisore, senza cavi aggiuntivi o basi separate. È la stessa soluzione che ha reso questi dispositivi così semplici da installare, quindi nessuna sorpresa da questo punto di vista.

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Guardando con attenzione le immagini, il nuovo dispositivo sembra anche leggermente più compatto rispetto alla generazione precedente. Mancano però misure ufficiali e al momento non è possibile confermare di quanto si siano ridotte le dimensioni, sempre che la differenza non dipenda solo dall’inquadratura o dalle proporzioni con gli altri oggetti ritratti.

Il telecomando cambia volto e guadagna un tasto Home animato

Il cambiamento più vistoso riguarda però il telecomando. La parte superiore adesso è piatta, mentre quella inferiore mantiene una forma arrotondata. Anche la disposizione di diversi pulsanti è stata rivista. Il tasto Alexa si sposta nell’angolo in alto a destra, mentre nella zona bassa restano le scorciatoie verso Prime Video, Netflix, YouTube e Disney+, cioè i servizi di streaming più usati da chi possiede una chiavetta di questo tipo.

A colpo d’occhio il nuovo controller appare un po’ più grande del precedente. Dalle foto però non è facile capire se sia davvero cresciuto oppure se l’impressione nasca dal fatto che la nuova Fire TV Stick 4K è diventata più piccola. Tra le novità spicca un tasto Home retroilluminato e animato, una scelta piuttosto insolita per un accessorio del genere. Non è ancora chiaro come verrà sfruttato, ma potrebbe modificare il proprio aspetto in base all’attività in corso sul televisore. Completano la dotazione alcuni pulsanti dedicati ai preferiti, alle impostazioni e al cambio rapido dei canali, pensati per rendere più veloce la navigazione tra i contenuti.

Vega OS al posto di Fire OS, prezzo ancora sconosciuto

Sul fronte delle specifiche per ora c’è poco da raccontare. Non trapelano dettagli su processore, memoria o connettività, quindi resta impossibile fare confronti concreti con i modelli attuali. Qualche indicazione più precisa arriva invece sul software. La nuova chiavetta dovrebbe infatti basarsi su Vega OS, il sistema già adottato su Fire TV Stick 4K Select. Amazon ha già fatto sapere che le prossime Fire TV Stick useranno questo suo sistema operativo basato su Linux, mentre Fire OS continuerà a essere presente sui dispositivi già in commercio.

Nessuna indiscrezione nemmeno sul prezzo, un aspetto che per un prodotto come questo pesa parecchio nelle scelte di acquisto. Il fatto che le immagini siano finite in anticipo presso alcuni rivenditori lascia comunque pensare a un lancio ormai vicino. Amazon aveva organizzato il suo precedente evento dedicato all’hardware il 30 settembre 2025 e la nuova Fire TV Stick 4K potrebbe essere presentata già nei prossimi giorni.

Fonte: TecnoAndroid