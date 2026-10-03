Honor 700 Pro potrebbe avere un display posteriore come Xiaomi

Honor 700 Pro potrebbe portare con sé una novità piuttosto evidente sul retro, cioè un display posteriore integrato nel modulo delle fotocamere, sulla falsariga di quanto già visto con Xiaomi 18 Pro. L’indiscrezione arriva da un nome molto conosciuto tra chi segue da vicino le anticipazioni sul mercato cinese e, se confermata, segnerebbe un cambio di passo rispetto alla filosofia adottata finora dal marchio sulla sua serie di fascia alta.

Per capire la portata della voce bisogna fare un passo indietro e guardare a cosa è successo con la generazione attuale. Il dettaglio estetico al centro di tutto è il cosiddetto plateau per le fotocamere, quella sorta di rialzo che ospita gli obiettivi e che negli ultimi tempi è diventato un elemento di design sempre più ricorrente tra i produttori.

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Il precedente di Honor 600 Pro e il confronto con Xiaomi

Chi ha avuto modo di provare Honor 600 Pro a maggio non ha potuto ignorare quel plateau sul retro. Pur con un’estetica e una disposizione degli elementi leggermente diverse, l’ispirazione appare piuttosto chiara e richiama in modo deciso lo stile introdotto da Apple a partire da iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Una scelta che mette il comparto fotografico in primo piano e lo trasforma quasi in una firma visiva del telefono. Honor però si è fermata lì. Il rialzo c’è ma resta un elemento puramente estetico e funzionale agli obiettivi, senza nulla di aggiunto. Una strada più semplice, insomma, che non prevede alcuno schermo secondario.

Molto diverso il percorso seguito da Xiaomi. Con Xiaomi 17 Pro l’azienda ha sì proposto un plateau per le ottiche posteriori, ma ha deciso di valorizzarlo inserendo al suo interno un piccolo pannello. In questo modo quella porzione di scocca non è più solo un contenitore per le fotocamere ma diventa anche una superficie utile. La soluzione è piaciuta abbastanza da essere riproposta anche sui nuovi Xiaomi 18 Pro, segno che il produttore crede in questa impostazione e intende mantenerla nel tempo.

Cosa dice l’indiscrezione su Honor 700 Pro

Ed è proprio qui che entra in gioco la prossima generazione. Secondo il leaker cinese Digital Chat Station, Honor 700 Pro dovrebbe adottare un display posteriore, avvicinandosi quindi all’approccio di Xiaomi e abbandonando la formula più essenziale vista sul modello attuale. Una mossa che, almeno sulla carta, darebbe al rialzo delle fotocamere una ragione d’essere in più rispetto alla semplice estetica.

Viene abbastanza naturale immaginare che il plateau resterà al suo posto anche sul nuovo modello, questa volta però accompagnato da uno schermo capace di giustificarne la presenza. È un ragionamento che fila, considerando che proprio quell’area sarebbe la più adatta a ospitare un pannello secondario senza stravolgere il design già conosciuto. Va detto con chiarezza però che su questo specifico aspetto non ci sono ancora conferme né indicazioni concrete. L’ipotesi di ritrovare il rialzo con lo schermo integrato nasce quindi dal buon senso più che da dettagli tecnici trapelati. Di certo, al momento, c’è soltanto la voce relativa alla presenza di un pannello sul retro di Honor 700 Pro, mentre forma, dimensioni e posizione esatta restano informazioni non ancora emerse.

Fonte: TecnoAndroid