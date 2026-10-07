Lenovo Legion R27qe Gen 2 al minimo storico su Amazon

Il monitor da gaming Lenovo Legion R27qe Gen 2 scende al prezzo più basso mai visto su Amazon, dove in queste ore è attiva una promozione che taglia il listino del 25%. Il costo finale si ferma a 149,90 euro, cifra che coincide con il minimo storico registrato per questo modello. Parliamo di uno schermo da 27 pollici che punta su risoluzione elevata e frequenza alta, due caratteristiche che a questa cifra non capita spesso di trovare insieme nello stesso prodotto.

Il dispositivo nasce con un obiettivo abbastanza chiaro, ovvero trovare un equilibrio tra la definizione dell’immagine e la fluidità del movimento. La dotazione è pensata anche per chi passa parecchio tempo sui titoli competitivi, quelli in cui ogni frazione di secondo può decidere l’esito di uno scontro. Al centro di tutto c’è un pannello IPS da 27 pollici che arriva alla risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel.

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Rispetto al classico Full HD il salto si fa sentire. Lo spazio di gioco risulta più ampio e il livello di dettaglio sale in maniera evidente, con una resa generale più nitida e definita. Un compromesso che sulla carta permette di apprezzare la qualità grafica dei giochi senza dover rinunciare alla reattività, aspetto che per molti appassionati conta quanto e forse più della pura bellezza dell’immagine.

Frequenza a 200 Hz e risposta da 0,5 ms

Uno degli elementi di punta di Legion R27qe Gen 2 è la frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz, abbinata a un tempo di risposta MPRT di appena 0,5 ms. Messi insieme, questi due valori restituiscono immagini più reattive e aiutano a contenere il motion blur, quella scia sfocata che tende a comparire durante le fasi di gioco più concitate. Proprio nei momenti in cui la visuale si muove rapidamente, infatti, una combinazione del genere mostra tutto il suo valore.

Non manca poi il supporto ad AMD FreeSync Premium. Si tratta di una tecnologia che lavora per limitare fenomeni piuttosto fastidiosi come il tearing, lo strappo dell’immagine sullo schermo, e lo stuttering, ossia quei piccoli scatti che spezzano la continuità dell’azione. Il risultato è una maggiore fluidità complessiva delle immagini, anche quando la scena si fa particolarmente movimentata.

Il monitor, peraltro, non è legato soltanto al computer. La compatibilità con console come PS5 e Xbox amplia in modo concreto le possibilità di utilizzo, rendendo il pannello una scelta valida anche per chi gioca principalmente lontano dal PC o per chi utilizza entrambe le piattaforme e preferisce avere un unico schermo per tutto.

Comfort visivo e supporto regolabile

Per le sessioni più lunghe il modello di Lenovo integra alcune soluzioni dedicate al comfort visivo. Tra queste figurano la riduzione dello sfarfallio e quella delle sollecitazioni a carico degli occhi, due dettagli che diventano tutt’altro che secondari quando si resta davanti allo schermo per diverse ore consecutive, tra una partita e l’altra o magari alternando gioco e lavoro.

A completare il quadro arriva un supporto ergonomico completamente regolabile, che consente di sistemare il display nella posizione più comoda in base alla propria postazione e alle proprie abitudini. Il Lenovo Legion R27qe Gen 2 è disponibile in questo momento su Amazon a 149,90 euro, grazie allo sconto del 25% che lo porta al suo minimo storico.

Fonte: TecnoAndroid