Galaxy S27 Ultra, trapelano ancora i colori: ecco una nuova immagine

Le indiscrezioni sui colori di Galaxy S27 Ultra lasciano intravedere una gamma leggermente diversa da quella che Samsung ha proposto con Galaxy S26 Ultra. Secondo il leaker Ice Universe, il prossimo top di gamma arriverebbe nei negozi in quattro varianti destinate alla vendita tradizionale, cioè nero, blu, rosa chiaro e bianco. A queste si aggiungerebbe una tonalità viola piuttosto particolare, anche se per ora non è chiaro se sarà acquistabile ovunque oppure soltanto attraverso lo store online del produttore.

Si tratta di una scelta che, almeno sulla carta, non stravolge l’identità della linea ma introduce qualche ritocco interessante. Il nero e il bianco restano due punti fermi, praticamente immancabili su uno smartphone di questa fascia, mentre il blu conferma la presenza di una tinta fredda ed elegante. La parte più curiosa riguarda il rosa chiaro e quel viola ancora avvolto da qualche dubbio sulla distribuzione.

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Il confronto con Galaxy S26 Ultra e la novità del rosa chiaro

Mettere a confronto le due generazioni viene quasi naturale. Galaxy S26 Ultra oggi viene venduto principalmente in nero, Cobalt Violet, Sky Blue e bianco, mentre le versioni Pink Gold e Silver Shadow sono riservate allo store ufficiale di Samsung. In pratica una parte delle colorazioni più ricercate è sempre stata confinata al canale diretto dell’azienda, lontano dai rivenditori classici.

Ed è proprio qui che Galaxy S27 Ultra potrebbe cambiare leggermente le carte in tavola. Il rosa chiaro rappresenterebbe una piccola novità perché entrerebbe direttamente tra le tinte principali, quelle disponibili su larga scala, senza restare un’esclusiva del negozio online. Non si parla di una rivoluzione, certo, ma di un aggiustamento che potrebbe rendere questa tonalità più facile da trovare rispetto al passato.

Resta invece aperta la questione del viola. Sul modello attuale la sfumatura Cobalt Violet fa parte delle varianti principali, mentre per il nuovo flagship la collocazione di questa tinta non è ancora definita. Potrebbe finire tra le opzioni esclusive oppure arrivare anche nei negozi fisici, e al momento le informazioni disponibili non permettono di sciogliere il nodo.

Cosa si sa dell’intera serie Galaxy S27

Allargando lo sguardo all’intera famiglia, la nuova generazione non dovrebbe fermarsi ai consueti tre modelli. Il catalogo previsto comprenderebbe infatti Galaxy S27 con display da 6,27 pollici, Galaxy S27+ da 6,66 pollici, l’inedito Galaxy S27 Pro da 6,47 pollici e infine Galaxy S27 Ultra, il più grande del gruppo con i suoi 6,89 pollici. Una formazione a quattro, quindi, con il Pro che andrebbe a posizionarsi tra il modello Plus e l’Ultra per quanto riguarda la gamma, pur avendo uno schermo più compatto del fratello maggiore.

Il Pro e l’Ultra dovrebbero condividere anche il Privacy Display, una caratteristica che accomunerebbe i due modelli più ambiziosi della serie e li distinguerebbe dalle versioni base. Tutta la lineup, inoltre, ha già ottenuto la certificazione CCC in Cina, un passaggio che di solito anticipa l’arrivo dei dispositivi sul mercato.

Fonte: TecnoAndroid